https://sputniknews.com.tr/20230926/basina-cakmak-atilan-fatma-turgut-yasadigi-korkuyu-anlatti-1075766445.html
Başına çakmak atılan Fatma Turgut yaşadığı korkuyu anlattı
Başına çakmak atılan Fatma Turgut yaşadığı korkuyu anlattı
Ankara'daki konserinde şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak, başına isabet eden Fatma Turgut, yaşanan olaydan dolayı çok korktuğunu söyledi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T10:55+0300
2023-09-26T10:55+0300
2023-09-26T10:55+0300
yaşam
fatma turgut
şarkıcı
sahne
çakmak
playback
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Önceki gün Ankara’daki konserinde şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak, Fatma Turgut’un başına isabet etti.Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Turgut, korktuğunu söyledi.Turgut, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili arkadaşlarım ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu. Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim. Konsere kaldığı yerden devam ettim. Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş" diyen Turgut, "Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım. Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim. Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz. Sevgiyle” notunu düştü.
https://sputniknews.com.tr/20230925/sarkici-fatma-turgutun-kafasina-cakmak-atildi-1075743110.html
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fatma turgut, şarkıcı, sahne, çakmak, playback
fatma turgut, şarkıcı, sahne, çakmak, playback
Başına çakmak atılan Fatma Turgut yaşadığı korkuyu anlattı
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Ankara'daki konserinde şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak, başına isabet eden Fatma Turgut, yaşanan olaydan dolayı çok korktuğunu söyledi.
Önceki gün Ankara’daki konserinde şarkı söylerken sahneye atılan bir çakmak, Fatma Turgut’un başına isabet etti.
Yaşanan olayın ardından açıklama yapan Turgut, korktuğunu söyledi.
Turgut, X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili arkadaşlarım ben iyiyim ve şu an her şey yolunda. O esnada çok canım yandı çünkü çakmak kulağıma isabet etti. Ve tahmin edersiniz ki bir müzisyen olarak bu beni daha çok korkuttu. Bir kişinin yaptığı saygısızlığı, onca insana fatura etmemek için şarkıyı söylemeye devam ettim. Konsere kaldığı yerden devam ettim. Bu sebeple de playback yaptığımı düşünenler olmuş" diyen Turgut, "Hayatımda, hiçbir konserimde tek bir kere bile playback yapmadım. Bu vesileyle bunu da belirtmek isterim. Dilerim bir daha hiç yaşamam. Dilerim hiçbir sanatçı arkadaşım asla yaşamaz. Sevgiyle” notunu düştü.