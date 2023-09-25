https://sputniknews.com.tr/20230925/sarkici-fatma-turgutun-kafasina-cakmak-atildi-1075743110.html

Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına çakmak atıldı

Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına çakmak atıldı

Ankara'daki konserinde şarkıcı Fatma Turgut'a çakmak fırlatıldı. Sahneye atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

fatma

konser

çakmak

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Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden Fatma Turgut, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye atılan bir çakmak Turgut'un kafasına isabet etti.Söz konusu görüntü, konserdeki bir dinleyici tarafından şans eseri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220124/203-sanatcidan-sezen-aksuya-destek-asla-yalniz-yurumeyecek-1053049281.html

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fatma, konser, çakmak