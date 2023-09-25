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Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına çakmak atıldı
Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına çakmak atıldı
Ankara'daki konserinde şarkıcı Fatma Turgut'a çakmak fırlatıldı. Sahneye atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
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Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden Fatma Turgut, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye atılan bir çakmak Turgut'un kafasına isabet etti.Söz konusu görüntü, konserdeki bir dinleyici tarafından şans eseri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
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fatma, konser, çakmak
fatma, konser, çakmak

Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına çakmak atıldı

10:59 25.09.2023
© İHAFatma Turgut
Fatma Turgut - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
© İHA
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Ankara'daki konserinde şarkıcı Fatma Turgut'a çakmak fırlatıldı. Sahneye atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti.
Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden Fatma Turgut, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye atılan bir çakmak Turgut'un kafasına isabet etti.
Söz konusu görüntü, konserdeki bir dinleyici tarafından şans eseri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
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