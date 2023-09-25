https://sputniknews.com.tr/20230925/sarkici-fatma-turgutun-kafasina-cakmak-atildi-1075743110.html
Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına çakmak atıldı
Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına çakmak atıldı
Ankara'daki konserinde şarkıcı Fatma Turgut'a çakmak fırlatıldı. Sahneye atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T10:59+0300
2023-09-25T10:59+0300
2023-09-25T10:59+0300
yaşam
fatma
konser
çakmak
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Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden Fatma Turgut, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye atılan bir çakmak Turgut'un kafasına isabet etti.Söz konusu görüntü, konserdeki bir dinleyici tarafından şans eseri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220124/203-sanatcidan-sezen-aksuya-destek-asla-yalniz-yurumeyecek-1053049281.html
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fatma, konser, çakmak
Şarkıcı Fatma Turgut'un kafasına çakmak atıldı
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Ankara'daki konserinde şarkıcı Fatma Turgut'a çakmak fırlatıldı. Sahneye atılan çakmak, Turgut'un kafasına isabet etti.
Model grubunun dağılmasının ardından kariyerine tek başına devam eden Fatma Turgut, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye atılan bir çakmak Turgut'un kafasına isabet etti.
Söz konusu görüntü, konserdeki bir dinleyici tarafından şans eseri cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.