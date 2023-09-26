https://sputniknews.com.tr/20230926/almanyadan-itiraf-kieve-yolladigimiz-silahlarin-bazilari-cok-eskiydi-1075766116.html

Almanya’dan itiraf: Kiev'e yolladığımız silahların bazıları çok eskiydi

Almanya’dan itiraf: Kiev'e yolladığımız silahların bazıları çok eskiydi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'in Kiev'e eski veya neredeyse çalışmayan askeri ekipman gönderdiğini söyledi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-26T11:00+0300

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almanya dışişleri bakanlığı

annalena baerbock

ukrayna krizi

ukrayna

silah

leopard 2a4 tipi tank

kiev

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Kiev'e yaptığı askeri yardımlarla ilgili değerlendirmede bulundu.Baerbock CNN'e verdiği röportajda, daha önce Ukrayna’ya gönderdikleri silah ve askeri teçhizatlar arasında eski veya çalışmayan ekipmanların olduğunu belirterek, “Sadece söz verip yerine getiremez, veya işe yaramayan bir şeyi gönderirseniz bunun da bir faydası olmaz. Yardımlarımızdan bazıları çok eskiydi. Bunu biliyorduk ve başlangıçta söylemiştik. Sevkiyatlardaki bazı teçhizatların işe yaramayacağı konusunda uyarmıştık” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230924/ukraynali-askerlerin-leopard-tanklarini-kullanamadiklari-ortaya-cikti-1075732639.html

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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, ukrayna krizi, ukrayna, silah, leopard 2a4 tipi tank, kiev