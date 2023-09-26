https://sputniknews.com.tr/20230926/almanyadan-itiraf-kieve-yolladigimiz-silahlarin-bazilari-cok-eskiydi-1075766116.html
Almanya’dan itiraf: Kiev'e yolladığımız silahların bazıları çok eskiydi
Almanya’dan itiraf: Kiev'e yolladığımız silahların bazıları çok eskiydi
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'in Kiev'e eski veya neredeyse çalışmayan askeri ekipman gönderdiğini söyledi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T11:00+0300
2023-09-26T11:00+0300
2023-09-26T11:00+0300
dünya
almanya
almanya dışişleri bakanlığı
annalena baerbock
ukrayna krizi
ukrayna
silah
leopard 2a4 tipi tank
kiev
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Kiev'e yaptığı askeri yardımlarla ilgili değerlendirmede bulundu.Baerbock CNN'e verdiği röportajda, daha önce Ukrayna’ya gönderdikleri silah ve askeri teçhizatlar arasında eski veya çalışmayan ekipmanların olduğunu belirterek, “Sadece söz verip yerine getiremez, veya işe yaramayan bir şeyi gönderirseniz bunun da bir faydası olmaz. Yardımlarımızdan bazıları çok eskiydi. Bunu biliyorduk ve başlangıçta söylemiştik. Sevkiyatlardaki bazı teçhizatların işe yaramayacağı konusunda uyarmıştık” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230924/ukraynali-askerlerin-leopard-tanklarini-kullanamadiklari-ortaya-cikti-1075732639.html
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almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, ukrayna krizi, ukrayna, silah, leopard 2a4 tipi tank, kiev
almanya, almanya dışişleri bakanlığı, annalena baerbock, ukrayna krizi, ukrayna, silah, leopard 2a4 tipi tank, kiev
Almanya’dan itiraf: Kiev'e yolladığımız silahların bazıları çok eskiydi
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Berlin'in Kiev'e eski veya neredeyse çalışmayan askeri ekipman gönderdiğini söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Kiev'e yaptığı askeri yardımlarla ilgili değerlendirmede bulundu.
Baerbock CNN'e verdiği röportajda, daha önce Ukrayna’ya gönderdikleri silah ve askeri teçhizatlar arasında eski veya çalışmayan ekipmanların olduğunu belirterek, “Sadece söz verip yerine getiremez, veya işe yaramayan bir şeyi gönderirseniz bunun da bir faydası olmaz. Yardımlarımızdan bazıları çok eskiydi. Bunu biliyorduk ve başlangıçta söylemiştik. Sevkiyatlardaki bazı teçhizatların işe yaramayacağı konusunda uyarmıştık” dedi.