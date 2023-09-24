https://sputniknews.com.tr/20230924/ukraynali-askerlerin-leopard-tanklarini-kullanamadiklari-ortaya-cikti-1075732639.html
Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarını kullanamadıkları ortaya çıktı
Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarını kullanamadıkları ortaya çıktı
Rusya Silahlı Kuvvetleri Batı Askeri Bölge’ye bağlı 1.Muhafız Tank Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Alman Leopard tanklarını... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T20:39+0300
2023-09-24T20:39+0300
2023-09-24T20:39+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
leopard
leopard 2a4 tipi tank
almanya
tank
rusya savunma bakanlığı
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Sputnik'e demeç veren Rus askeri istihbarat yetkilisi, Almanya'nın Kiev'e gönderdiği Leopard tankı mürettebatında yer alan Ukraynalı askerlerin araçların kontrolü ile baş edemediğini belirtirken, tanklardan birinin bir müstakil eve çarptığını, diğerinin ise nasıl dönüş yapacağını anlayamadığını vurguladı.Rus istihbarat görevlilerinin insansız hava aracı (İHA) kullanarak atış pozisyonlarına yaklaşırken çektiği görüntülerde, Ukraynalı birliklerin Alman Leopard tankının kontrolüyle baş edemediği kaydedilirken, bunun ya mürettebatın yetersiz eğitimi ya da tankların kontrolünde teknik arıza olması nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.Rus askeri istihbarat görevlisi, değerlendirmesinde, “Bu tankları kullananların niteliklerinin düşük olması nedeniyle aracın boyutlarını hissedemiyorlar.Tankın tüm yeteneklerini bile bilmiyorlar, bu yüzden onları kullanamıyorlar. Teknisyenlerin çalışmaları yetersiz” ifadelerini kullandı.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Kupyansk yönünde iki Alman yapımı Leopard tankının daha imha edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, Ukraynalı askerlerin etkisiz hale gelen tankları gece vakti tahliye etme girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlandığı, Rus askerlerinin bu girişimi önceden belirleyip çok namlulu roketatarla açtıkları ateş sonucu düşman birliklerin oradan kaçarak uzaklaştıkları, daha sonra her iki tankın yeni nesil Lancet insansız hava araçları (İHA) kullanılarak imha edildiği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-bir-gunde-2-leopard-tankini-imha-etti--1075688809.html
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ukrayna, ukrayna krizi, leopard, leopard 2a4 tipi tank, almanya, tank, rusya savunma bakanlığı
ukrayna, ukrayna krizi, leopard, leopard 2a4 tipi tank, almanya, tank, rusya savunma bakanlığı
Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarını kullanamadıkları ortaya çıktı
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Rusya Silahlı Kuvvetleri Batı Askeri Bölge’ye bağlı 1.Muhafız Tank Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Alman Leopard tanklarını kullanamadıkları bildirildi.
Sputnik'e demeç veren Rus askeri istihbarat yetkilisi, Almanya'nın Kiev'e gönderdiği Leopard tankı mürettebatında yer alan Ukraynalı askerlerin araçların kontrolü ile baş edemediğini belirtirken, tanklardan birinin bir müstakil eve çarptığını, diğerinin ise nasıl dönüş yapacağını anlayamadığını vurguladı.
Rus istihbarat görevlilerinin insansız hava aracı (İHA) kullanarak atış pozisyonlarına yaklaşırken çektiği görüntülerde, Ukraynalı birliklerin Alman Leopard tankının kontrolüyle baş edemediği kaydedilirken, bunun ya mürettebatın yetersiz eğitimi ya da tankların kontrolünde teknik arıza olması nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.
Rus askeri istihbarat görevlisi, değerlendirmesinde, “Bu tankları kullananların niteliklerinin düşük olması nedeniyle aracın boyutlarını hissedemiyorlar.Tankın tüm yeteneklerini bile bilmiyorlar, bu yüzden onları kullanamıyorlar. Teknisyenlerin çalışmaları yetersiz” ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Kupyansk yönünde iki Alman yapımı Leopard tankının daha imha edildiğini duyurmuştu. Açıklamada, Ukraynalı askerlerin etkisiz hale gelen tankları gece vakti tahliye etme girişimlerinin de başarısızlıkla sonuçlandığı, Rus askerlerinin bu girişimi önceden belirleyip çok namlulu roketatarla açtıkları ateş sonucu düşman birliklerin oradan kaçarak uzaklaştıkları, daha sonra her iki tankın yeni nesil Lancet insansız hava araçları (İHA) kullanılarak imha edildiği vurgulandı.