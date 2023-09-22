https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-bir-gunde-2-leopard-tankini-imha-etti--1075688809.html

Rusya, bir günde 2 Leopard tankını imha etti

Rusya, bir günde 2 Leopard tankını imha etti

Russia Today, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki adet Leopard tanklarının imha edildiği görüntüleri paylaştı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-22T19:26+0300

2023-09-22T19:26+0300

2023-09-22T19:29+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Luhanks Oblastı'nda yer alan Svatovo - Kremennaya yönündeki iki Leopard tankını imha etti. Görüntüler, Russia Today (RT) tarafından sosyal medya platformu Telegram'da paylaşıldı. Gece arazide keşfedilip takip edilen tankların sabah saat 8:00'de Rus Kamikaze Drone'u Lancet İHA’sıyla imha edildiği belirtildi.Videoyu kaydeden Rus komutan, "Hepsi drone'ların zamanında teslim edilmesi sayesinde oldu. Leopard tanklarının imhası Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk yönünde iki Leopard tankının imha edildiğini duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230830/alman-basini-leopard-tanklarini-ureten-rheinmetall-ukraynadan-dolayi-zarara-ugradi-1075058366.html

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