https://sputniknews.com.tr/20230922/rusya-bir-gunde-2-leopard-tankini-imha-etti--1075688809.html
Rusya, bir günde 2 Leopard tankını imha etti
Rusya, bir günde 2 Leopard tankını imha etti
Russia Today, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki adet Leopard tanklarının imha edildiği görüntüleri paylaştı. 22.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-22T19:26+0300
2023-09-22T19:26+0300
2023-09-22T19:29+0300
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leopard 2
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lancet
drone
russia today (rt)
zorya luhansk
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Rusya Savunma Bakanlığı, Luhanks Oblastı'nda yer alan Svatovo - Kremennaya yönündeki iki Leopard tankını imha etti. Görüntüler, Russia Today (RT) tarafından sosyal medya platformu Telegram'da paylaşıldı. Gece arazide keşfedilip takip edilen tankların sabah saat 8:00'de Rus Kamikaze Drone'u Lancet İHA’sıyla imha edildiği belirtildi.Videoyu kaydeden Rus komutan, "Hepsi drone'ların zamanında teslim edilmesi sayesinde oldu. Leopard tanklarının imhası Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı. Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk yönünde iki Leopard tankının imha edildiğini duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230830/alman-basini-leopard-tanklarini-ureten-rheinmetall-ukraynadan-dolayi-zarara-ugradi-1075058366.html
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ukrayna, leopard, leopard 2, rusya, lancet, drone, russia today (rt), zorya luhansk
ukrayna, leopard, leopard 2, rusya, lancet, drone, russia today (rt), zorya luhansk
Rusya, bir günde 2 Leopard tankını imha etti
19:26 22.09.2023 (güncellendi: 19:29 22.09.2023) Abone ol
Russia Today, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki adet Leopard tanklarının imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Rusya Savunma Bakanlığı, Luhanks Oblastı'nda yer alan Svatovo - Kremennaya yönündeki iki Leopard tankını imha etti.
Görüntüler, Russia Today
(RT) tarafından sosyal medya platformu Telegram'da paylaşıldı
. Gece arazide keşfedilip takip edilen tankların sabah saat 8:00'de Rus Kamikaze Drone'u Lancet İHA’sıyla
imha edildiği belirtildi.
Videoyu kaydeden Rus komutan, "Hepsi drone'ların zamanında teslim edilmesi sayesinde oldu. Leopard tanklarının imhası Savunma Bakanlığı tarafından da doğrulandı.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Kupyansk yönünde iki Leopard tankının imha edildiğini duyurmuştu.