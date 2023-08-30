https://sputniknews.com.tr/20230830/alman-basini-leopard-tanklarini-ureten-rheinmetall-ukraynadan-dolayi-zarara-ugradi-1075058366.html

Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı

Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı

Alman tank üreticisi Rheinmetall, Ukrayna'ya gönderilen etkisiz Leopard 2 tankları yüzünden itibar kaybetti. Güney Koreli rakipler hızlı ve kaliteli üretim... 30.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-30T19:14+0300

2023-08-30T19:14+0300

2023-08-30T19:14+0300

ukrayna krizi

rheinmetall

ukrayna krizi

ukrayna

deutsche wirtschafts nachrichten (dwn)

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Alman haber sitesi Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), Alman tank üreticisi Rheinmetall’in Ukrayna’daki tank kayıpları ve uluslararası rekabet nedeniyle zarara uğradığını yazdı.Habere göre Alman tank üreticisi Rheinmetall, Ukrayna’ya gönderilen ve savaşta ön plana çıkamayan Leopard 2 tanklarından dolayı imaj kaybına uğradı.Alman şirketin ürünlerinin on yıllar boyunca tüm dünyada talep gördüğüne dikkat çekilen yazıda, ancak savaş alanında kendilerini kanıtlayamayan Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi ile şirketin imajının bozulduğu ifade edildi.Aynı zamanda uluslararası pazarda artan rekabete de dikkat çekilen yazıda, özellikle de Güney Koreli üreticilerin kendilerini kaliteli teçhizat tedarikçisi olarak kabul ettirdikleri, bu şirketlerin hızlı bir şekilde büyük hacimler üretebildikleri, fakat Alman silah şirketinin Kiev için olanlar da dahil olmak üzere teslimatlarını defalarca geciktirdiği vurgulandı.Daha önce Financial Times gazetesi, Batılı ülkelerin, daha modern modellerden oluşan kendi stoklarını harcamamak için Ukrayna'ya daha eski Leopard 1 tankları tedarik etmeye çalıştıklarını bildirmişti. Aynı zamanda yazarlar, Leopard 1 tanklarının ince bir zırha sahip olduklarını ve bu özelliğin onları düz arazide savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti.

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rheinmetall, ukrayna krizi, ukrayna, deutsche wirtschafts nachrichten (dwn)