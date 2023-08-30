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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230830/alman-basini-leopard-tanklarini-ureten-rheinmetall-ukraynadan-dolayi-zarara-ugradi-1075058366.html
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı
Alman tank üreticisi Rheinmetall, Ukrayna'ya gönderilen etkisiz Leopard 2 tankları yüzünden itibar kaybetti. Güney Koreli rakipler hızlı ve kaliteli üretim... 30.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-30T19:14+0300
2023-08-30T19:14+0300
ukrayna krizi
rheinmetall
ukrayna krizi
ukrayna
deutsche wirtschafts nachrichten (dwn)
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Alman haber sitesi Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), Alman tank üreticisi Rheinmetall’in Ukrayna’daki tank kayıpları ve uluslararası rekabet nedeniyle zarara uğradığını yazdı.Habere göre Alman tank üreticisi Rheinmetall, Ukrayna’ya gönderilen ve savaşta ön plana çıkamayan Leopard 2 tanklarından dolayı imaj kaybına uğradı.Alman şirketin ürünlerinin on yıllar boyunca tüm dünyada talep gördüğüne dikkat çekilen yazıda, ancak savaş alanında kendilerini kanıtlayamayan Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi ile şirketin imajının bozulduğu ifade edildi.Aynı zamanda uluslararası pazarda artan rekabete de dikkat çekilen yazıda, özellikle de Güney Koreli üreticilerin kendilerini kaliteli teçhizat tedarikçisi olarak kabul ettirdikleri, bu şirketlerin hızlı bir şekilde büyük hacimler üretebildikleri, fakat Alman silah şirketinin Kiev için olanlar da dahil olmak üzere teslimatlarını defalarca geciktirdiği vurgulandı.Daha önce Financial Times gazetesi, Batılı ülkelerin, daha modern modellerden oluşan kendi stoklarını harcamamak için Ukrayna'ya daha eski Leopard 1 tankları tedarik etmeye çalıştıklarını bildirmişti. Aynı zamanda yazarlar, Leopard 1 tanklarının ince bir zırha sahip olduklarını ve bu özelliğin onları düz arazide savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti.
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rheinmetall, ukrayna krizi, ukrayna, deutsche wirtschafts nachrichten (dwn)
rheinmetall, ukrayna krizi, ukrayna, deutsche wirtschafts nachrichten (dwn)

Alman basını: Leopard tanklarını üreten Rheinmetall, Ukrayna’dan dolayı zarara uğradı

19:14 30.08.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZLeopard 1
Leopard 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2023
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZ
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Alman tank üreticisi Rheinmetall, Ukrayna'ya gönderilen etkisiz Leopard 2 tankları yüzünden itibar kaybetti. Güney Koreli rakipler hızlı ve kaliteli üretim yaparken, Rheinmetall teslimatları geciktirdi.
Alman haber sitesi Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN), Alman tank üreticisi Rheinmetall’in Ukrayna’daki tank kayıpları ve uluslararası rekabet nedeniyle zarara uğradığını yazdı.
Habere göre Alman tank üreticisi Rheinmetall, Ukrayna’ya gönderilen ve savaşta ön plana çıkamayan Leopard 2 tanklarından dolayı imaj kaybına uğradı.
Alman şirketin ürünlerinin on yıllar boyunca tüm dünyada talep gördüğüne dikkat çekilen yazıda, ancak savaş alanında kendilerini kanıtlayamayan Leopard 2 tanklarının Ukrayna’ya gönderilmesi ile şirketin imajının bozulduğu ifade edildi.
Aynı zamanda uluslararası pazarda artan rekabete de dikkat çekilen yazıda, özellikle de Güney Koreli üreticilerin kendilerini kaliteli teçhizat tedarikçisi olarak kabul ettirdikleri, bu şirketlerin hızlı bir şekilde büyük hacimler üretebildikleri, fakat Alman silah şirketinin Kiev için olanlar da dahil olmak üzere teslimatlarını defalarca geciktirdiği vurgulandı.
Daha önce Financial Times gazetesi, Batılı ülkelerin, daha modern modellerden oluşan kendi stoklarını harcamamak için Ukrayna'ya daha eski Leopard 1 tankları tedarik etmeye çalıştıklarını bildirmişti. Aynı zamanda yazarlar, Leopard 1 tanklarının ince bir zırha sahip olduklarını ve bu özelliğin onları düz arazide savunmasız hale getirdiğine dikkat çekti.
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