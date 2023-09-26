https://sputniknews.com.tr/20230926/afad-duyurdu-tokatda-deprem-1075761412.html
AFAD duyurdu: Tokat'da deprem
AFAD duyurdu: Tokat'da deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi. 26.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-26T06:14+0300
2023-09-26T06:14+0300
2023-09-26T06:14+0300
türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
tokat
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AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230925/bingolde-39-buyuklugunde-deprem-1075735969.html
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AFAD duyurdu: Tokat'da deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Tokat'ta 3.7 büyüklüğünde deprem olduğunu bildirdi.
AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinde 3,7 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi.