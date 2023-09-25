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Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem
Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem
Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili olumsuz bir durum kayda geçmedi. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T00:16+0300
2023-09-25T00:16+0300
2023-09-25T00:17+0300
türkiye
bingöl
deprem
afad
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.18’de merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.
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bingöl, deprem, afad
Bingöl’de 3.9 büyüklüğünde deprem
00:16 25.09.2023 (güncellendi: 00:17 25.09.2023) Abone ol
Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili olumsuz bir durum kayda geçmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.18’de merkez üssü Bingöl’ün Yayladere ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.