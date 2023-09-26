Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan MİT’e damgasını vurdu, şimdi sıra Dışişleri’nde

"Görev yaptığı süre zarfında MİT’i dönüştürmeyi, dış istihbaratta güçlendirmeyi, yurtdışında etkili operasyonlar yapan bir kurum haline getirmeyi başarmıştı. Birçok krizin çözümünde perde arkasındaki isimdi. Biz krizle uğraşırken o Kahire’de ya da Şam’da, Dubai’de ya da Riyad’da “kriz çözücü” olarak devredeydi. Dışişleri Bakanı olduğunda da zaten dosyalara hâkimdi. İbrahim Kalın’ın da Hakan Fidan’dan aldığı bayrağı daha yukarılara taşıyacağından eminim. Çünkü perde arkasında birçok görüşmeyi Fidan’la birlikte yürütmüşlerdi. Fidan’ın dönüştürücü bir özelliği var. Bunu TİKA’da ve MİT’te gösterdi. MİT’e damgasını vurdu. Şimdi sıra Dışişleri’nde. Hakan Fidan görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti. Ama onun dışında diğer ülke bakanlarıyla 32 ikili görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’den ayrıldıktan sonra o kaldı ve 8 çok taraflı toplantıya katıldı."