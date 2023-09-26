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Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan MİT’e damgasını vurdu, şimdi sıra Dışişleri’nde
Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan MİT’e damgasını vurdu, şimdi sıra Dışişleri’nde
Abdulkadir Selvi, Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın dönüştürücü bir özelliği olduğuna dikkat çekti ve "Bunu TİKA’da ve MİT’te gösterdi. MİT’e... 26.09.2023, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın bugüne kadar bulunduğu görevleri anımsattı ve bugünkü yazısında şunları söyledi:
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, mit, abdulkadir selvi, istihbarat
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, mit, abdulkadir selvi, istihbarat

Abdulkadir Selvi: Hakan Fidan MİT’e damgasını vurdu, şimdi sıra Dışişleri’nde

09:39 26.09.2023
© AA / Fatih AktaşDışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2023
© AA / Fatih Aktaş
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Abdulkadir Selvi, Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın dönüştürücü bir özelliği olduğuna dikkat çekti ve "Bunu TİKA’da ve MİT’te gösterdi. MİT’e damgasını vurdu. Şimdi sıra Dışişleri’nde" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın bugüne kadar bulunduğu görevleri anımsattı ve bugünkü yazısında şunları söyledi:
"Görev yaptığı süre zarfında MİT’i dönüştürmeyi, dış istihbaratta güçlendirmeyi, yurtdışında etkili operasyonlar yapan bir kurum haline getirmeyi başarmıştı. Birçok krizin çözümünde perde arkasındaki isimdi. Biz krizle uğraşırken o Kahire’de ya da Şam’da, Dubai’de ya da Riyad’da “kriz çözücü” olarak devredeydi. Dışişleri Bakanı olduğunda da zaten dosyalara hâkimdi. İbrahim Kalın’ın da Hakan Fidan’dan aldığı bayrağı daha yukarılara taşıyacağından eminim. Çünkü perde arkasında birçok görüşmeyi Fidan’la birlikte yürütmüşlerdi. Fidan’ın dönüştürücü bir özelliği var. Bunu TİKA’da ve MİT’te gösterdi. MİT’e damgasını vurdu. Şimdi sıra Dışişleri’nde. Hakan Fidan görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşlik etti. Ama onun dışında diğer ülke bakanlarıyla 32 ikili görüşme gerçekleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’den ayrıldıktan sonra o kaldı ve 8 çok taraflı toplantıya katıldı."
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’taki Türkevi’nde Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.09.2023
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Bakan Fidan: Birleşmiş Milletler reformunun yapılması şart
23 Eylül, 19:00
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