Bakan Fidan: BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir

Mısır’da 2 bin 500 yıllık Afrodit Tapınağı ortaya çıkarıldı

Macaristan Dışişleri: Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan diyalog kurulmasından yanayız

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ABD’li gazeteci Hinkle: Zelenskiy'yi trajik bir son bekliyor

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