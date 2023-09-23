https://sputniknews.com.tr/20230923/bakan-fidan-bm-guvenlik-konseyinin-yeniden-yapilandirilmasi-zaruret-haline-gelmistir-1075713426.html
Bakan Fidan: BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir
Bakan Fidan: BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yaptığı değerlendirmede, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T19:00+0300
2023-09-23T19:00+0300
2023-09-23T19:02+0300
türkiye
hakan fidan
bm
bm
birleşmiş milletler (bm)
dışişleri bakanlığı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulundu.Bakan Fidan "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir" dedi.Fidan, "Azerbaycan'ın başka çaresinin kalmadığını gösteren bir operasyondu" dedi.
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hakan fidan, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), dışişleri bakanlığı
hakan fidan, bm, bm, birleşmiş milletler (bm), dışişleri bakanlığı
Bakan Fidan: BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir
19:00 23.09.2023 (güncellendi: 19:02 23.09.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından yaptığı değerlendirmede, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ardından değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Fidan "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması zaruret haline gelmiştir" dedi.
Fidan, "Azerbaycan'ın başka çaresinin kalmadığını gösteren bir operasyondu" dedi.