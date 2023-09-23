https://sputniknews.com.tr/20230923/birlesmis-milletlerde-reform-talebi-buyuyor-hindistan-brezilya-ve-guney-afrikadan-cagri--1075709385.html
Birleşmiş Milletler'de reform talebi büyüyor: Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan çağrı
Birleşmiş Milletler'de reform talebi büyüyor: Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan çağrı
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York’ta bir araya gelen Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları, BM Güvenlik Konseyi’nin... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T17:50+0300
2023-09-23T17:50+0300
2023-09-23T17:54+0300
dünya
güney afrika
hindistan
brezilya
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
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Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika arasındaki işbirliğine yardımcı olması amacıyla 2003 yılında kurulan IBSA diyalog forumunda Birleşmiş Milletler'in reform edilmesi konusunda çağrı yapıldı.Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar, Birleşmiş Milletler sisteminin geniş kapsamlı reformu kritik öneme sahip uluslararası girişim olmaya devam etse de Güvenlik Konseyi reformunun ilerletilmesinin acil ve öncelikli bir mesele olarak kalması gerektiğini vurguladı. Bakanlar, çalışma yöntemlerinde şeffaflıktan yoksun olan ve Genel Kurulu’nda somut ilerleme sağlanamayan BM Güvenlik Konseyi reformuna ilişkin hükümetler arası müzakerelerde yaşanan felçten duydukları hayal kırıklığını dile getirdi” ifadesine yer verildi.Sonuç odaklı bir sürece geçmenin zamanı geldiğini kaydedilen ortak açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin kapsamlı reformunun hızla gerçekleştirilmesi amacıyla, belirli bir zaman dilimi içinde somut sonuçlar elde edilmesi yönündeki çabaların iki katına çıkarılması çağrısı yapıldı.Güvenlik Konseyi üye sayısının artırılması yönündeki çalışmalara bağlılıklarını teyit eden bakanlar, günümüz küresel gerçeklikleri yansıtacak daha adil, duyarlı ve etkin konseyin oluşturulması amacıyla daimi ve geçici üyelerine Afrika, Asya ve Latin Amerika temsilcilerinin katılması gerektiğini savundular.Görüşmede, Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi’nde daimi varlığa sahip olma ve Brezilya ile Hindistan’ın konseyde daimi üye olma isteğine destek verildi.
https://sputniknews.com.tr/20230919/canli-yayin-cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor-1075595936.html
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güney afrika, hindistan, brezilya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
güney afrika, hindistan, brezilya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
Birleşmiş Milletler'de reform talebi büyüyor: Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan çağrı
17:50 23.09.2023 (güncellendi: 17:54 23.09.2023) Abone ol
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York’ta bir araya gelen Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları, BM Güvenlik Konseyi’nin reform edilmesi gerektiğini savundu.
Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika arasındaki işbirliğine yardımcı olması amacıyla 2003 yılında kurulan IBSA diyalog forumunda Birleşmiş Milletler'in reform edilmesi konusunda çağrı yapıldı.
Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar, Birleşmiş Milletler sisteminin geniş kapsamlı reformu kritik öneme sahip uluslararası girişim olmaya devam etse de Güvenlik Konseyi reformunun ilerletilmesinin acil ve öncelikli bir mesele olarak kalması gerektiğini vurguladı. Bakanlar, çalışma yöntemlerinde şeffaflıktan yoksun olan ve Genel Kurulu’nda somut ilerleme sağlanamayan BM Güvenlik Konseyi reformuna ilişkin hükümetler arası müzakerelerde yaşanan felçten duydukları hayal kırıklığını dile getirdi” ifadesine yer verildi.
Sonuç odaklı bir sürece geçmenin zamanı geldiğini kaydedilen ortak açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin kapsamlı reformunun hızla gerçekleştirilmesi amacıyla, belirli bir zaman dilimi içinde somut sonuçlar elde edilmesi yönündeki çabaların iki katına çıkarılması çağrısı yapıldı.
Güvenlik Konseyi üye sayısının artırılması yönündeki çalışmalara bağlılıklarını teyit eden bakanlar, günümüz küresel gerçeklikleri yansıtacak daha adil, duyarlı ve etkin konseyin oluşturulması amacıyla daimi ve geçici üyelerine Afrika, Asya ve Latin Amerika temsilcilerinin katılması gerektiğini savundular.
Görüşmede, Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi’nde daimi varlığa sahip olma ve Brezilya ile Hindistan’ın konseyde daimi üye olma isteğine destek verildi.