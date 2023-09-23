https://sputniknews.com.tr/20230923/birlesmis-milletlerde-reform-talebi-buyuyor-hindistan-brezilya-ve-guney-afrikadan-cagri--1075709385.html

Birleşmiş Milletler'de reform talebi büyüyor: Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan çağrı

Birleşmiş Milletler'de reform talebi büyüyor: Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika’dan çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York’ta bir araya gelen Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika Dışişleri Bakanları, BM Güvenlik Konseyi’nin... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T17:50+0300

2023-09-23T17:50+0300

2023-09-23T17:54+0300

dünya

güney afrika

hindistan

brezilya

birleşmiş milletler (bm)

birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc)

birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074337020_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a17be7f339484e542bb22bbd8b4c881a.png

Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika arasındaki işbirliğine yardımcı olması amacıyla 2003 yılında kurulan IBSA diyalog forumunda Birleşmiş Milletler'in reform edilmesi konusunda çağrı yapıldı.Hindistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bakanlar, Birleşmiş Milletler sisteminin geniş kapsamlı reformu kritik öneme sahip uluslararası girişim olmaya devam etse de Güvenlik Konseyi reformunun ilerletilmesinin acil ve öncelikli bir mesele olarak kalması gerektiğini vurguladı. Bakanlar, çalışma yöntemlerinde şeffaflıktan yoksun olan ve Genel Kurulu’nda somut ilerleme sağlanamayan BM Güvenlik Konseyi reformuna ilişkin hükümetler arası müzakerelerde yaşanan felçten duydukları hayal kırıklığını dile getirdi” ifadesine yer verildi.Sonuç odaklı bir sürece geçmenin zamanı geldiğini kaydedilen ortak açıklamada, Güvenlik Konseyi’nin kapsamlı reformunun hızla gerçekleştirilmesi amacıyla, belirli bir zaman dilimi içinde somut sonuçlar elde edilmesi yönündeki çabaların iki katına çıkarılması çağrısı yapıldı.Güvenlik Konseyi üye sayısının artırılması yönündeki çalışmalara bağlılıklarını teyit eden bakanlar, günümüz küresel gerçeklikleri yansıtacak daha adil, duyarlı ve etkin konseyin oluşturulması amacıyla daimi ve geçici üyelerine Afrika, Asya ve Latin Amerika temsilcilerinin katılması gerektiğini savundular.Görüşmede, Afrika ülkelerinin BM Güvenlik Konseyi’nde daimi varlığa sahip olma ve Brezilya ile Hindistan’ın konseyde daimi üye olma isteğine destek verildi.

https://sputniknews.com.tr/20230919/canli-yayin-cumhurbaskani-erdogan-bm-genel-kurulunda-konusuyor-1075595936.html

güney afrika

hindistan

brezilya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

güney afrika, hindistan, brezilya, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler hükümetlerarası iklim değişikliği paneli (ipcc), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)