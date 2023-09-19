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Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür'
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür'
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T19:14+0300
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recep tayyip erdoğan
bm
bm genel kurulu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, bm, bm genel kurulu, konuşma, türkiye
recep tayyip erdoğan, bm, bm genel kurulu, konuşma, türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'nda konuştu: 'Bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür'

19:14 19.09.2023 (güncellendi: 20:08 19.09.2023)
© AA / Murat KulaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.09.2023
© AA / Murat Kula
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir" açıklamasında bulundu. Erdoğan açıklamalarının devamında "Bir kez daha diyoruz ki dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya mümkündür" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Kendi ülkemin güneyinde, kuzeyinde, doğusunda ve batısında pek çok çatışma, savaş, insani kriz, siyasi çekişme ve sosyal gerilim yaşanıyor. BM Genel Kurulunun bu yılki temasının Türkiye'nin hedefleriyle birebir örtüştüğünü görmekten memnuniyet duyuyoruz.
Yabancı karşıtlığı, ırkçılık, ve İslam düşmanlığının yeni bir krize dönüşme emayeleri son 1 yılda endişe verici boyutlara ulaştı.
Dünyamızın geleceği konusunda geçtiğimiz yıl burada yaptığımız değerlendirmelere kıyasla daha iyimser bir tablo çizmek maalesef mümkün değil. Karşımızdaki fotoğraf, küresel ölçekte daha tehlikeli sınamalarla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.
Suriye’nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine en büyük tehdit, bu ülke üzerinde hesabı olan güçlerin güdümündeki terör örgütlerine verilen açık destektir. Suriye ve Irak başta, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Sahel'de, kendi çıkarları için DEAŞ ve benzerlerini paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık.
Savaşın, Ukrayna’nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü temelinde, diplomasi ve diyalogla sona erdirilmesine yönelik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz.
Uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz.
AB'den beklentimiz, ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmesidir, Türkiye'ye yönelik sergilenen ikircikli tavırların son bulması gerekiyor.
Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini başından beri destekledik. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan’ın başta Zengezur Koridoru’nun açılması olmak üzere, verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Tek millet, iki devlet şiarıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü korunma yönünde attığı adımları destekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi, Karabağ, Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir.
Ermenistan-Azerbaycan arasındaki son olumsuz gelişmeyi kesinlikle kınıyorum ve bölgedeki gelişmelerin süratle sona ermesini temenni ediyorum.
Çocuklarımıza, bilinçsiz tüketimden doğan kirliliğe boğulmuş ve doğal kaynakları tüketilmiş bir dünyayı miras bırakamayız.
Bilhassa gelişmiş ülkelerde bir virüs gibi yayılan ırkçılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı artık tahammül edilemeyecek seviyelere ulaşmıştır.
Aileye sahip çıkmak insanlığın istikbaline sahip çıkmaktır.Küresel dayatmalar karşısında dostlarımızı ailenin korunmasına hassasiyet göstermeye çağırıyorum.
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