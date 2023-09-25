https://sputniknews.com.tr/20230925/zimbabve-rusya-kendi-topraklarini-savunma-hakkina-sahip--1075753548.html
Zimbabve: Rusya kendi topraklarını savunma hakkına sahip
Zimbabve: Rusya kendi topraklarını savunma hakkına sahip
Zimbabve'nin iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin (ZANU-PF) enformasyon ve halkla ilişkiler direktörü Farai Marapira, Rusya'nın... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T18:35+0300
2023-09-25T18:35+0300
2023-09-25T18:35+0300
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zimbabve
tahıl
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
rusya
vladimir putin
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Sputnik’e konuşan Marapira, Batılı ülkelerin bu zamana kadar Ukrayna'daki sorunu barışçıl bir şekilde çözmek için çaba göstermeleri ve uzun süreli bir çatışmaya sebep olmamaları gerektiğinin altını çizerek, “Rusya'nın toprak bütünlüğünü savunma hakkı olduğuna, egemenliğinin düşmanlarından gelecek herhangi bir tehdide maruz kalmayacağını garanti etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.Marapira, ayrıca Ukrayna’da süren çatışmaların devam etmesinin ‘hiç kimsenin’ yararına olmadığını da sözlerine ekledi.Daha önce tahıl ihtiyacı olan ülkeler yerine daha çok Avrupa ülkelerinin yararına çalışan Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uzatılmayacağını duyuran Rusya, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre gibi ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz tahıl sevkiyatı yapılacağını ilan etmişti.Bu yılın temmuz ayında St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşması kapsamında Rusya'ya verilen sözlerin tutulmadığını kaydederek, “Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25 ila 50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeyi planlıyor, ayrıca bu ürünlerin tüketiciye ücretsiz sevkiyatını da sağlamaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/rusya-ve-zimbabve-bariscil-atom-alaninda-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1074075741.html
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zimbabve, tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, rusya, vladimir putin
zimbabve, tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, rusya, vladimir putin
Zimbabve: Rusya kendi topraklarını savunma hakkına sahip
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Zimbabve'nin iktidar partisi Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Yurtsever Cephesi'nin (ZANU-PF) enformasyon ve halkla ilişkiler direktörü Farai Marapira, Rusya'nın toprak bütünlüğünü savunma ve egemenliği üzerindeki tehditleri bertaraf etme hakkına sahip olduğunu söyledi.
Sputnik’e konuşan Marapira, Batılı ülkelerin bu zamana kadar Ukrayna'daki sorunu barışçıl bir şekilde çözmek için çaba göstermeleri ve uzun süreli bir çatışmaya sebep olmamaları gerektiğinin altını çizerek, “Rusya'nın toprak bütünlüğünü savunma hakkı olduğuna, egemenliğinin düşmanlarından gelecek herhangi bir tehdide maruz kalmayacağını garanti etme hakkına sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.
Marapira, ayrıca Ukrayna’da süren çatışmaların devam etmesinin ‘hiç kimsenin’ yararına olmadığını da sözlerine ekledi.
Daha önce tahıl ihtiyacı olan ülkeler yerine daha çok Avrupa ülkelerinin yararına çalışan Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uzatılmayacağını duyuran Rusya, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre gibi ihtiyacı olan ülkelere ücretsiz tahıl sevkiyatı yapılacağını ilan etmişti.
Bu yılın temmuz ayında St. Petersburg’da düzenlenen Rusya-Afrika Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, tahıl anlaşması kapsamında Rusya'ya verilen sözlerin tutulmadığını kaydederek, “Gelecek 3-4 ay içerisinde, Burkina Faso, Zimbabve, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre’ye 25 ila 50 bin ton tahılı bedelsiz bir şekilde sevk etmeyi planlıyor, ayrıca bu ürünlerin tüketiciye ücretsiz sevkiyatını da sağlamaya hazırlanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.