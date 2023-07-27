https://sputniknews.com.tr/20230727/rusya-ve-zimbabve-bariscil-atom-alaninda-isbirligi-anlasmasi-imzaladi-1074075741.html
Rusya ve Zimbabve barışçıl atom alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Rusya ve Zimbabve barışçıl atom alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Rusya ve Zimbabve, atom enerjisinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşma imzaladı. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T21:56+0300
2023-07-27T21:56+0300
2023-07-27T21:56+0300
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Rusya ve Zimbabve, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Forumu kapsamında atom enerjisinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmaya imza attı.Belge, Rus tarafı adına Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ve Zimbabve adına Enerji Bakanı Zhemu Soda tarafından imzalandı.Bu haftanın başlarında Rusya hükümeti, Rosatom şirketi ile Zimbabve ve Burundi arasında barışçıl atom kullanımı alanında işbirliğine ilişkin ön anlaşma taslaklarını onaylamış, ilgili talimatlar yasal bilgilerin resmi İnternet portalında yayınlanmıştı.Belge taslaklarında, ‘enerji ve araştırma maksatlı nükleer reaktörlerinin’ olası inşasının yanı sıra atomun tıp ve tarım gibi enerji dışı alanlarda kullanımı ele alınıyor. Belgeler ayrıca, yakıt çevrimi hizmetlerinin sağlanmasını ve radyoaktif atıkların yönetimini de içeriyor. Olası anlaşmaların süresi 10 yıl olup uzatma imkanı içeriyor.Rusya ve Zimbabve iki yıl önce atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230727/rusya-lideri-putin-bati-rus-gubresinin-afrikaya-karsiliksiz-tedarikini-engelledi-1074073535.html
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Rusya ve Zimbabve barışçıl atom alanında işbirliği anlaşması imzaladı
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Rusya ve Zimbabve, atom enerjisinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşma imzaladı.
Rusya ve Zimbabve, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Rusya-Afrika Forumu kapsamında atom enerjisinin barışçıl kullanımı alanında işbirliğine ilişkin hükümetler arası anlaşmaya imza attı.
Belge, Rus tarafı adına Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Başkanı Aleksey Lihaçev ve Zimbabve adına Enerji Bakanı Zhemu Soda tarafından imzalandı.
Bu haftanın başlarında Rusya hükümeti, Rosatom şirketi ile Zimbabve ve Burundi arasında barışçıl atom kullanımı alanında işbirliğine ilişkin ön anlaşma taslaklarını onaylamış, ilgili talimatlar yasal bilgilerin resmi İnternet portalında yayınlanmıştı.
Belge taslaklarında, ‘enerji ve araştırma maksatlı nükleer reaktörlerinin’ olası inşasının yanı sıra atomun tıp ve tarım gibi enerji dışı alanlarda kullanımı ele alınıyor. Belgeler ayrıca, yakıt çevrimi hizmetlerinin sağlanmasını ve radyoaktif atıkların yönetimini de içeriyor. Olası anlaşmaların süresi 10 yıl olup uzatma imkanı içeriyor.
Rusya ve Zimbabve iki yıl önce atom enerjisinin barışçıl amaçlarla kullanılması alanında işbirliğine ilişkin bir mutabakat zaptı imzalamıştı.