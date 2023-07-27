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Rusya lideri Putin: Batı, Rus gübresinin Afrika'ya karşılıksız tedarikini engelledi
Rusya lideri Putin: Batı, Rus gübresinin Afrika'ya karşılıksız tedarikini engelledi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rus gübresinin Afrika'ya karşılıksız olarak tedarik edilmesini engellediğini belirtti. 27.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-27T21:07+0300
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vladimir putin
rusya
afrika
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Rusya lideri Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu’nun genel toplantısında Rus gübresinin Afrika ülkelerine karşılıksız olarak tedarik edilmesinin Batı tarafından engellendiğini söyledi.Putin, “Rusya'nın dünya pazarlarına yaptığı tahıl ve gübre ihracatına uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın hiçbir şartı yerine getirilmedi. Şimdi meslektaşlarımızla, Afrika Birliği yönetimi ile görüştük, bizim ihtiyacı olan en fakir ülkelere yaptığımız karşılıksız mineral gübre tedariki de engellenmişti” diye konuştu.Avrupa limanlarında bloke edilen 262 bin ton gübreden 20 bin ton Malavi'ye ve 34 bin ton Kenya'ya olmak üzere sadece 2 partinin gönderilebildiğine dikkat çeken Putin, “Geri kalanı ise, bunun aslında herhangi bir yaptırıma tabi olmaması gereken tamamen insani bir eylem olmasına rağmen Avrupalıların elinde kaldı” vurgusunu yaptı.Roskongress Vakfı organizatörlüğünde düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu St. Petersburg’da devam ediyor. Söz konusu forumun ilki 2019’da Soçi kentinde düzenlenmişti.
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vladimir putin, rusya, afrika

Rusya lideri Putin: Batı, Rus gübresinin Afrika'ya karşılıksız tedarikini engelledi

21:07 27.07.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство ТАСС / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© Sputnik / Фотохост-агентство ТАСС
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı’nın Rus gübresinin Afrika'ya karşılıksız olarak tedarik edilmesini engellediğini belirtti.
Rusya lideri Putin, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu’nun genel toplantısında Rus gübresinin Afrika ülkelerine karşılıksız olarak tedarik edilmesinin Batı tarafından engellendiğini söyledi.
Putin, “Rusya'nın dünya pazarlarına yaptığı tahıl ve gübre ihracatına uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin anlaşmanın hiçbir şartı yerine getirilmedi. Şimdi meslektaşlarımızla, Afrika Birliği yönetimi ile görüştük, bizim ihtiyacı olan en fakir ülkelere yaptığımız karşılıksız mineral gübre tedariki de engellenmişti” diye konuştu.
Avrupa limanlarında bloke edilen 262 bin ton gübreden 20 bin ton Malavi'ye ve 34 bin ton Kenya'ya olmak üzere sadece 2 partinin gönderilebildiğine dikkat çeken Putin, “Geri kalanı ise, bunun aslında herhangi bir yaptırıma tabi olmaması gereken tamamen insani bir eylem olmasına rağmen Avrupalıların elinde kaldı” vurgusunu yaptı.
Roskongress Vakfı organizatörlüğünde düzenlenen 2. Rusya-Afrika Zirvesi ve Ekonomi Forumu St. Petersburg’da devam ediyor. Söz konusu forumun ilki 2019’da Soçi kentinde düzenlenmişti.
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