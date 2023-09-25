https://sputniknews.com.tr/20230925/zelenskiyin-polonyayla-ilgili-sozleri-dudayi-sasirtti-anlamaya-calisiyorum-1075756446.html

Zelenskiy’in Polonya’yla ilgili sözleri Duda’yı şaşırttı: 'Anlamaya çalışıyorum'

Zelenskiy’in Polonya’yla ilgili sözleri Duda’yı şaşırttı: 'Anlamaya çalışıyorum'

Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in, Varşova ve Moskova’nın birlikte hareket ederek Ukrayna’dan tahıl ithalatını... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T21:23+0300

2023-09-25T21:23+0300

2023-09-25T21:23+0300

polonya

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ukrayna krizi

ukrayna

tahıl

duda

vladimir zelenskiy

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Polonya medyasının aktardığına göre, Polonya lideri Duda, “Her şeyden önce Vladimir Zelenskiy’in bu gerçekten küçük tartışmayı BM Genel Kurulu kürsüsünden dile getirmesine şaşırdım. Bu tartışmada pek çok duygu var ve ben Vladimir Zelenskiy’i anlamaya çalışıyorum” ifadesini kullandı.Ukrayna liderinin Varşova’ya yönelik suçlamaların ülkede Ukrayna karşıtı duygular kışkırtabileceğini söyleyen Duda, Polonya’nın birçok sakininin şimdiden kendini aşağılanmış hissettiğini kaydetti.Zelenskiy, BM Genel Kurulu oturumunda, Ukrayna’nın Avrupa’daki bazı dostlarının Ukrayna tahılını almayı reddederek Rusya’ya yardım ettiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Ukrayna’nın Kiev Büyükelçisi Vasiliy Zvarıça, Polonya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kendisine kararlı protesto notası verilmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230924/duda-polonyanin-ukrayna-tahilinin-transit-gecisine-engel-olmayacagini-duyurdu-1075730123.html

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