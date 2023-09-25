https://sputniknews.com.tr/20230925/zelenskiyin-polonyayla-ilgili-sozleri-dudayi-sasirtti-anlamaya-calisiyorum-1075756446.html
Zelenskiy’in Polonya’yla ilgili sözleri Duda’yı şaşırttı: 'Anlamaya çalışıyorum'
Zelenskiy’in Polonya’yla ilgili sözleri Duda’yı şaşırttı: 'Anlamaya çalışıyorum'
Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in, Varşova ve Moskova’nın birlikte hareket ederek Ukrayna’dan tahıl ithalatını... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T21:23+0300
2023-09-25T21:23+0300
2023-09-25T21:23+0300
polonya
dünya
ukrayna krizi
ukrayna
tahıl
duda
vladimir zelenskiy
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Polonya medyasının aktardığına göre, Polonya lideri Duda, “Her şeyden önce Vladimir Zelenskiy’in bu gerçekten küçük tartışmayı BM Genel Kurulu kürsüsünden dile getirmesine şaşırdım. Bu tartışmada pek çok duygu var ve ben Vladimir Zelenskiy’i anlamaya çalışıyorum” ifadesini kullandı.Ukrayna liderinin Varşova’ya yönelik suçlamaların ülkede Ukrayna karşıtı duygular kışkırtabileceğini söyleyen Duda, Polonya’nın birçok sakininin şimdiden kendini aşağılanmış hissettiğini kaydetti.Zelenskiy, BM Genel Kurulu oturumunda, Ukrayna’nın Avrupa’daki bazı dostlarının Ukrayna tahılını almayı reddederek Rusya’ya yardım ettiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Ukrayna’nın Kiev Büyükelçisi Vasiliy Zvarıça, Polonya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kendisine kararlı protesto notası verilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230924/duda-polonyanin-ukrayna-tahilinin-transit-gecisine-engel-olmayacagini-duyurdu-1075730123.html
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polonya, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl, duda, vladimir zelenskiy
polonya, ukrayna krizi, ukrayna, tahıl, duda, vladimir zelenskiy
Zelenskiy’in Polonya’yla ilgili sözleri Duda’yı şaşırttı: 'Anlamaya çalışıyorum'
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Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’in, Varşova ve Moskova’nın birlikte hareket ederek Ukrayna’dan tahıl ithalatını engellediği yönündeki sözlerine şaşırdığını belirtti.
Polonya medyasının
aktardığına göre, Polonya lideri Duda, “Her şeyden önce Vladimir Zelenskiy’in bu gerçekten küçük tartışmayı BM Genel Kurulu kürsüsünden dile getirmesine şaşırdım. Bu tartışmada pek çok duygu var ve ben Vladimir Zelenskiy’i anlamaya çalışıyorum”
ifadesini kullandı.
Ukrayna liderinin Varşova’ya yönelik suçlamaların ülkede Ukrayna karşıtı duygular kışkırtabileceğini söyleyen Duda, Polonya’nın birçok sakininin şimdiden kendini aşağılanmış hissettiğini kaydetti.
Zelenskiy, BM Genel Kurulu oturumunda, Ukrayna’nın Avrupa’daki bazı dostlarının Ukrayna tahılını almayı reddederek Rusya’ya yardım ettiğini dile getirmişti. Bunun üzerine Ukrayna’nın Kiev Büyükelçisi Vasiliy Zvarıça, Polonya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak kendisine kararlı protesto notası verilmişti.