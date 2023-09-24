https://sputniknews.com.tr/20230924/duda-polonyanin-ukrayna-tahilinin-transit-gecisine-engel-olmayacagini-duyurdu-1075730123.html
Duda, Polonya'nın Ukrayna tahılının transit geçişine engel olmayacağını duyurdu
Duda, Polonya'nın Ukrayna tahılının transit geçişine engel olmayacağını duyurdu
Yerli üreticileri korumak ve tarım piyasasını istikrara kavuşturmak için Ukrayna'dan tahıl ithalatına sırtını dönen Polonya, bu ülkeden tahıl ve gıda... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T18:42+0300
2023-09-24T18:42+0300
2023-09-24T18:42+0300
dünya
polonya
ukrayna
tahıl
andrzej duda
karadeniz tahıl koridoru
avrupa
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TVP TV kanalına demeç veren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın, daha sonra Afrika ve Asya'daki ihtiyaç sahibi ülkelere nakledilmek üzere Ukrayna tahılının Polonya topraklarından transit geçişini engellemeyeceğini açıkladı.Açıklamasında, Polonya hükümetinin Ukrayna tahılının Polonya pazarında satışına getirdiği yasağı uzatma kararının ‘doğru alınmış’ bir karar olduğunu vurgulayan Duda, “Ancak bu tahılın dünyanın en fakir ülkelerine aktarılmasını sağlamak için her şey yapılmalı” diye konuştu.Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna tahılının Polonya üzerinden taşınacağı ve daha sonra 'gerçekten ihtiyaç duyulan yere' gönderileceği özel koridorlar oluşturulduğuna dikkat çekerek, aynı zamanda ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) ambargoyu uzatmama kararını kabul etmesinin çok zor olduğunu da sözlerine ekledi.Duda, bu kararın Ukrayna'ya komşu AB ülkelerine ciddi zarar verdiğinin altını çizdi.Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya, Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı almıştı.Avrupa Komisyonu daha önce Ukrayna'dan beş sınır ülkesine tahıl ithalatı yasağını kaldırmaya karar vererek Kiev'i ihracat kontrol önlemleri almaya zorunlu kılmıştı.Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatına yönelik yasağı 16 Eylül'den itibaren tek taraflı olarak uzatırken, ülkenin başbakanı Mateusz Morawiecki, bu konuda Varşova'nın ne Berlin'i ne de Brüksel'i dinleme niyetinde olduğunu ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230924/ukrayna-dogu-avrupa-ulkelerinin-tahil-ambargosu-nedeniyle-aylik-230-milyon-dolar-kaybedebilir-1075723003.html
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polonya, ukrayna, tahıl, andrzej duda, karadeniz tahıl koridoru, avrupa
polonya, ukrayna, tahıl, andrzej duda, karadeniz tahıl koridoru, avrupa
Duda, Polonya'nın Ukrayna tahılının transit geçişine engel olmayacağını duyurdu
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Yerli üreticileri korumak ve tarım piyasasını istikrara kavuşturmak için Ukrayna'dan tahıl ithalatına sırtını dönen Polonya, bu ülkeden tahıl ve gıda ürünlerinin ihtiyaç sahibi ülkelere nakledilmek üzere kendi topraklarından geçişini sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.
TVP TV kanalına demeç veren Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Polonya'nın, daha sonra Afrika ve Asya'daki ihtiyaç sahibi ülkelere nakledilmek üzere Ukrayna tahılının Polonya topraklarından transit geçişini engellemeyeceğini açıkladı.
Açıklamasında, Polonya hükümetinin Ukrayna tahılının Polonya pazarında satışına getirdiği yasağı uzatma kararının ‘doğru alınmış’ bir karar olduğunu vurgulayan Duda, “Ancak bu tahılın dünyanın en fakir ülkelerine aktarılmasını sağlamak için her şey yapılmalı” diye konuştu.
Polonya Cumhurbaşkanı, Ukrayna tahılının Polonya üzerinden taşınacağı ve daha sonra 'gerçekten ihtiyaç duyulan yere' gönderileceği özel koridorlar oluşturulduğuna dikkat çekerek, aynı zamanda ülkesinin Avrupa Birliği'nin (AB) ambargoyu uzatmama kararını kabul etmesinin çok zor olduğunu da sözlerine ekledi.
Duda, bu kararın Ukrayna'ya komşu AB ülkelerine ciddi zarar verdiğinin altını çizdi.
Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya, Ukrayna'dan gelen tahıl ve gıdalara geçici yasak uygulanması kararı almıştı.
Avrupa Komisyonu daha önce Ukrayna'dan beş sınır ülkesine tahıl ithalatı yasağını kaldırmaya karar vererek Kiev'i ihracat kontrol önlemleri almaya zorunlu kılmıştı.
Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatına yönelik yasağı 16 Eylül'den itibaren tek taraflı olarak uzatırken, ülkenin başbakanı Mateusz Morawiecki, bu konuda Varşova'nın ne Berlin'i ne de Brüksel'i dinleme niyetinde olduğunu ifade etti.