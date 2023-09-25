https://sputniknews.com.tr/20230925/yesil-sol-partinin-yeni-ismi-belli-oldu-1075747436.html

Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu

Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu

Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla isim değişikliğine gitti. Partinin yeni ismi belli oldu. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T13:15+0300

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politika

yeşil

yeşil sol parti

isim

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Yeşil Sol Parti MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Gündemde önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre, siyasi gelişmeler ve partideki isim değişikliği var. Artı Gerçek'in haberine göre, Yeşil Sol Parti’nin yeni ismi de belli oldu. Yeşil Sol Parti yoluna Demokratik Halklar Partisi olarak devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230822/abdulkadir-selvi-yazdi-mecliste-yeni-ittifak-sinyali-1074822555.html

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yeşil, yeşil sol parti, isim