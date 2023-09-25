https://sputniknews.com.tr/20230925/yesil-sol-partinin-yeni-ismi-belli-oldu-1075747436.html
Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu
Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu
Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla isim değişikliğine gitti. Partinin yeni ismi belli oldu. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T13:15+0300
2023-09-25T13:15+0300
2023-09-25T13:15+0300
politika
yeşil
yeşil sol parti
isim
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Yeşil Sol Parti MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Gündemde önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre, siyasi gelişmeler ve partideki isim değişikliği var. Artı Gerçek'in haberine göre, Yeşil Sol Parti’nin yeni ismi de belli oldu. Yeşil Sol Parti yoluna Demokratik Halklar Partisi olarak devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230822/abdulkadir-selvi-yazdi-mecliste-yeni-ittifak-sinyali-1074822555.html
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yeşil, yeşil sol parti, isim
yeşil, yeşil sol parti, isim
Yeşil Sol Parti'nin yeni ismi belli oldu
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Yeşil Sol Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alınan kararla isim değişikliğine gitti. Partinin yeni ismi belli oldu.
Yeşil Sol Parti MYK toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Gündemde önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek kongre, siyasi gelişmeler ve partideki isim değişikliği var.
Artı Gerçek'in haberine göre, Yeşil Sol Parti’nin yeni ismi de belli oldu.
Yeşil Sol Parti yoluna Demokratik Halklar Partisi olarak devam edecek.