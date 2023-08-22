https://sputniknews.com.tr/20230822/abdulkadir-selvi-yazdi-mecliste-yeni-ittifak-sinyali-1074822555.html

Abdulkadir Selvi yazdı: Meclis’te yeni ittifak sinyali

Abdulkadir Selvi yazdı: Meclis’te yeni ittifak sinyali

Abdulkadir Selvi, başörtüsü düzenlemesini de içeren Anayasa değişikliği konusunda yeni bir ittifak kurulacağını, bunun ileriye dönük yeni ittifakların temelini... 22.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-22T07:54+0300

2023-08-22T07:54+0300

2023-08-22T07:54+0300

politika

abdulkadir selvi

başörtüsü

meclis

anayasa

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Başörtüsü düzenlemesini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündeme getirmiş, CHP Meclis’e bir kanun teklifi sunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da el yükseltip Anayasa değişikliği için harekete geçmişti. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Meclis’te yeni ittifak doğuyor" başlıklı yazısında, "Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği siyaseti yeniden şekillendirecek. Belki ileriye dönük yeni ittifakların temelini atacak. Merkez sağ kökenli partiler ile AK Parti arasında temas kurulması imkânını doğuracak" ifadelerini kullandı.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:"Ama ben bugün başka bir ittifaktan söz edeceğim.Bu ittifak ne milletvekili pazarlığına dayanıyor ne de belediye başkanlığı hesabına.Bu ittifakın adı, “başörtüsü ittifakı”.Meclis açılınca AK Parti ve MHP başörtüsüne anayasal güvence getiren ve aileyle ilgili düzenleme yapan Anayasa değişikliğini Meclis’e sunacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğinin yerel seçimlerden önce Meclis’ten geçmesini istiyor. Anayasa değişikliği 360’ın üzerinde bir sayıyla geçerse referanduma gidecek. Eğer 400’ün üzerinde bir sayıyla kabul edilirse referanduma gerek kalmayacak.Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliğine CHP’nin destek vermesi beklenmiyor. Yeşil Sol Parti ve TİP’in de hayır oyu kullanması bekleniyor.Ancak AK Parti, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti ve DSP firesiz oy verdikleri takdirde 401’e ulaşıyor. Böylece Anayasa değişikliğinin referanduma gitmeden Meclis’ten geçmesi imkânı doğuyor. Ama referandum aralığında geçerse, o zaman millete gidilir. Söz konusu başörtüsü olunca muhafazakâr tabanda güçlü bir ittifak sağlanır.Başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği siyaseti yeniden şekillendirecek. Belki ileriye dönük yeni ittifakların temelini atacak. Merkez sağ kökenli partiler ile AK Parti arasında temas kurulması imkânını doğuracak.Bu aynı zamanda CHP ile HDP’nin baş başa kalması anlamına gelecek.Bu gelişme Meclis’te başörtüsü ittifakının kurulmasını sağlayacak."

https://sputniknews.com.tr/20230818/abdulkadir-selvi-yazdi-ak-partinin-30-buyuksehirde-yaptirdigi-anket-ortaya-cikti-1074733884.html

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abdulkadir selvi, başörtüsü, meclis, anayasa