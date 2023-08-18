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https://sputniknews.com.tr/20230818/abdulkadir-selvi-yazdi-ak-partinin-30-buyuksehirde-yaptirdigi-anket-ortaya-cikti-1074733884.html
Abdulkadir Selvi yazdı: AK Parti'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi yazdı: AK Parti'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı
2024 yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anketin sonuçlarını yazdı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T07:52+0300
2023-08-18T07:52+0300
politika
abdulkadir selvi
yerel seçim
yerel seçim öncesi anket
ak parti
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Siyasi partiler, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına başladı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti ve CHP’nin yerel seçim stratejileri" başlıklı yazısında CHP ve AK Parti'nin yerel seçim stratejilerine yer verdi. Selvi yazısında, AK Parti'nin büyükşehirlerde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. "Bir süre önce AK Parti’nin 30 büyükşehirde anket yaptırdığını duyurmuştum" diyen Selvi yazısında, "Erdoğan seçimleri yüzde 52 ile kazanmasına rağmen AK Parti’nin oylarının neden yüzde 35’e düştüğünü araştırıyor ama muhalefet seçimi kaybetmesine rağmen biz nerede hata yaptık, neden bu seçimi kazanamadık diye bir araştırma yaptırmadı" ifadelerini kullandı.Selvi'nin yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:* "CHP’nin henüz gündeminde yerel seçimler yok. Partinin gündeminde kurultay var. Seçim yenilgisinin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan mücadele partiyi bir türbülansa sokmuştu. Ekrem İmamoğlu’nun rotayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çevirmesiyle Kılıçdaroğlu derin bir nefes aldı. Özgür Özel’in adaylığı ise Kılıçdaroğlu’nu tedirgin etmiyor. Eğer Özgür Özel aday olma cesaretini gösterirse Kılıçdaroğlu, yeneceği pehlivanla güreşip yeniden şampiyon olmayı tercih edebilir.* CHP, kurultay sürecini atlattıktan sonra yerel seçim hazırlıklarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, yerel seçimlerin startını 28 Mayıs gecesi vermişti. AK Parti’de seçimler için ön hazırlıklar tamamlandı. Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz MYK’ya kapsamlı bir sunum yaptı.* Eylül-ekim ayında aday tespiti için anket çalışması yapılacak.* 7 Ekim’deki kongreden sonra parti yönetimi yenilenecek. Yeni ekibin ilk sınavı yerel seçimler olacak.* Adayların erken ilan edilip seçim kampanyasının bir an önce başlaması hedefleniyor.* Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde yine sahada olacak.AK Parti'nin anketi* Bir süre önce AK Parti’nin 30 büyükşehirde anket yaptırdığını duyurmuştum. Erdoğan seçimleri yüzde 52 ile kazanmasına rağmen AK Parti’nin oylarının neden yüzde 35’e düştüğünü araştırıyor ama muhalefet seçimi kaybetmesine rağmen biz nerede hata yaptık, neden bu seçimi kazanamadık diye bir araştırma yaptırmadı.Büyükşehirlerdeki anket çalışması tamamlanmış.* İlk sırada ekonomi çıkıyor. Hatta öyle ki yüzde 50 ekonomi, kalan diğerlerinin tamamı ise yüzde 50’yi oluşturuyor.* Değişim talebi.* Suriyeli sığınmacılar.* İstanbul’da ise bu başlıklara ilave olarak iki başlık daha öne çıkıyor:* Trafik sorunu.* Deprem ve kentsel dönüşüm.* AK Parti şimdi büyükşehirlerin fotoğrafını çekti. Eylül ayından itibaren bu kez belediye başkan adaylarıyla ilgili anket çalışması için sahada olacak."
https://sputniknews.com.tr/20230817/abdulkadir-selvi-yerel-secim-kulisini-canli-yayinda-paylasti-iyi-parti-3-hdp-2-ilce-istiyor-1074708498.html
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abdulkadir selvi, yerel seçim, yerel seçim öncesi anket, ak parti
abdulkadir selvi, yerel seçim, yerel seçim öncesi anket, ak parti

Abdulkadir Selvi yazdı: AK Parti'nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anket ortaya çıktı

07:52 18.08.2023
© İHASeçim - sandık
Seçim - sandık - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© İHA
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2024 yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Abdulkadir Selvi, AK Parti’nin 30 büyükşehirde yaptırdığı anketin sonuçlarını yazdı.
Siyasi partiler, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarına başladı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti ve CHP’nin yerel seçim stratejileri" başlıklı yazısında CHP ve AK Parti'nin yerel seçim stratejilerine yer verdi. Selvi yazısında, AK Parti'nin büyükşehirlerde gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını paylaştı. "Bir süre önce AK Parti’nin 30 büyükşehirde anket yaptırdığını duyurmuştum" diyen Selvi yazısında, "Erdoğan seçimleri yüzde 52 ile kazanmasına rağmen AK Parti’nin oylarının neden yüzde 35’e düştüğünü araştırıyor ama muhalefet seçimi kaybetmesine rağmen biz nerede hata yaptık, neden bu seçimi kazanamadık diye bir araştırma yaptırmadı" ifadelerini kullandı.
Selvi'nin yazısının ilgili bölümü özetle şöyle:
* "CHP’nin henüz gündeminde yerel seçimler yok. Partinin gündeminde kurultay var. Seçim yenilgisinin ardından Ekrem İmamoğlu ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında başlayan mücadele partiyi bir türbülansa sokmuştu. Ekrem İmamoğlu’nun rotayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na çevirmesiyle Kılıçdaroğlu derin bir nefes aldı. Özgür Özel’in adaylığı ise Kılıçdaroğlu’nu tedirgin etmiyor. Eğer Özgür Özel aday olma cesaretini gösterirse Kılıçdaroğlu, yeneceği pehlivanla güreşip yeniden şampiyon olmayı tercih edebilir.
* CHP, kurultay sürecini atlattıktan sonra yerel seçim hazırlıklarına başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, yerel seçimlerin startını 28 Mayıs gecesi vermişti. AK Parti’de seçimler için ön hazırlıklar tamamlandı. Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz ile yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz MYK’ya kapsamlı bir sunum yaptı.
* Eylül-ekim ayında aday tespiti için anket çalışması yapılacak.
* 7 Ekim’deki kongreden sonra parti yönetimi yenilenecek. Yeni ekibin ilk sınavı yerel seçimler olacak.
* Adayların erken ilan edilip seçim kampanyasının bir an önce başlaması hedefleniyor.
* Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimlerde yine sahada olacak.

AK Parti'nin anketi

* Bir süre önce AK Parti’nin 30 büyükşehirde anket yaptırdığını duyurmuştum. Erdoğan seçimleri yüzde 52 ile kazanmasına rağmen AK Parti’nin oylarının neden yüzde 35’e düştüğünü araştırıyor ama muhalefet seçimi kaybetmesine rağmen biz nerede hata yaptık, neden bu seçimi kazanamadık diye bir araştırma yaptırmadı.
Büyükşehirlerdeki anket çalışması tamamlanmış.
* İlk sırada ekonomi çıkıyor. Hatta öyle ki yüzde 50 ekonomi, kalan diğerlerinin tamamı ise yüzde 50’yi oluşturuyor.
* Değişim talebi.
* Suriyeli sığınmacılar.
* İstanbul’da ise bu başlıklara ilave olarak iki başlık daha öne çıkıyor:
* Trafik sorunu.
* Deprem ve kentsel dönüşüm.
* AK Parti şimdi büyükşehirlerin fotoğrafını çekti. Eylül ayından itibaren bu kez belediye başkan adaylarıyla ilgili anket çalışması için sahada olacak."
Yerel seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
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