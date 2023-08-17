https://sputniknews.com.tr/20230817/abdulkadir-selvi-yerel-secim-kulisini-canli-yayinda-paylasti-iyi-parti-3-hdp-2-ilce-istiyor-1074708498.html
Abdulkadir Selvi 'yerel seçim' kulisini canlı yayında paylaştı: 'İYİ Parti 3, HDP 2 ilçe istiyor'
Abdulkadir Selvi 'yerel seçim' kulisini canlı yayında paylaştı: 'İYİ Parti 3, HDP 2 ilçe istiyor'
Abdulkadir Selvi katıldığı bir canlı yayında, "İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan İstanbul'u kazanma ihtimali yoktur. İYİ Parti'nin de Üsküdar, Şile ve CHP'nin... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T08:45+0300
2023-08-17T08:45+0300
2023-08-17T08:45+0300
politika
yerel seçim
hdp
ekrem imamoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074316491_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_9e7b75094dd1eb75126df598c06c5ffd.jpg
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığı tartışılan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağına ilişkin mesajlar verdiği açıklamaları sonrası kulisler de hareketlendi.2019'deki yerel seçimlerde CHP'yi destekleyen İYİ Parti ve HDP'nin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusuyken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi katıldığı canlı yayında iddiaları gündeme getirdi.'3 ilçe İYİ Parti, 2 ilçe HDP istiyor' iddiasıSelvi, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Ahmet Hakan İle Tarafsız Bölge' programında HDP'nin CHP'den talepleri olacağını dile getirdi. Selvi "İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan İstanbul'u kazanma ihtimali yoktur. CHP'nin oyu İstanbul'da yüzde 28. İttifaklar yüzde 20 ediyor. İYİ Parti yüzde 8, HDP yüzde 12, TİP ile birlikte. Burada yüzde 20 olmadan kazanma ihtimali mümkün değil. Burada İYİ Parti'nin de HDP'nin de birtakım talepleri var. HDP diyor ki "Artık bizimle gizli saklı ittifak yok." Özellikle Ümit Özdağ ile yapılan mutabakat HDP tabanında çok büyük bir çalkantıya neden oldu. HDP'nin 2 ilçe istediği söyleniyor. O ilçelerden birisi Esenyurt, diğerinin de Sultangazi olduğu söyleniyor. İYİ Parti'nin de Üsküdar, Şile ve CHP'nin elinde olan bir ilçelerden birisine takip olduğu söyleniyor. 3 ilçe İYİ Parti, 2 ilçe HDP istiyor" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230816/selvi-kilicdaroglu-imamoglunun-aciklamasini-herkes-gibi-tvden-ogrendi-1074682818.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/03/1074316491_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ffe2998750313e54a5f8285402c18eb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yerel seçim, hdp, ekrem imamoğlu
yerel seçim, hdp, ekrem imamoğlu
Abdulkadir Selvi 'yerel seçim' kulisini canlı yayında paylaştı: 'İYİ Parti 3, HDP 2 ilçe istiyor'
Abone ol
Abdulkadir Selvi katıldığı bir canlı yayında, "İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan İstanbul'u kazanma ihtimali yoktur. İYİ Parti'nin de Üsküdar, Şile ve CHP'nin elinde olan bir ilçelerden birisine takip olduğu söyleniyor. 3 ilçe İYİ Parti, 2 ilçe HDP istiyor" iddiasını gündeme getirdi.
CHP Genel Başkanlığı'na adaylığı tartışılan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağına ilişkin mesajlar verdiği açıklamaları sonrası kulisler de hareketlendi.
2019'deki yerel seçimlerde CHP'yi destekleyen İYİ Parti ve HDP'nin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusuyken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi katıldığı canlı yayında iddiaları gündeme getirdi.
'3 ilçe İYİ Parti, 2 ilçe HDP istiyor' iddiası
Selvi, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Ahmet Hakan İle Tarafsız Bölge' programında HDP'nin CHP'den talepleri olacağını dile getirdi. Selvi "İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan İstanbul'u kazanma ihtimali yoktur. CHP'nin oyu İstanbul'da yüzde 28. İttifaklar yüzde 20 ediyor. İYİ Parti yüzde 8, HDP yüzde 12, TİP ile birlikte. Burada yüzde 20 olmadan kazanma ihtimali mümkün değil. Burada İYİ Parti'nin de HDP'nin de birtakım talepleri var. HDP diyor ki "Artık bizimle gizli saklı ittifak yok." Özellikle Ümit Özdağ ile yapılan mutabakat HDP tabanında çok büyük bir çalkantıya neden oldu. HDP'nin 2 ilçe istediği söyleniyor. O ilçelerden birisi Esenyurt, diğerinin de Sultangazi olduğu söyleniyor. İYİ Parti'nin de Üsküdar, Şile ve CHP'nin elinde olan bir ilçelerden birisine takip olduğu söyleniyor. 3 ilçe İYİ Parti, 2 ilçe HDP istiyor" diye konuştu.