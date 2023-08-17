https://sputniknews.com.tr/20230817/abdulkadir-selvi-yerel-secim-kulisini-canli-yayinda-paylasti-iyi-parti-3-hdp-2-ilce-istiyor-1074708498.html

Abdulkadir Selvi 'yerel seçim' kulisini canlı yayında paylaştı: 'İYİ Parti 3, HDP 2 ilçe istiyor'

Abdulkadir Selvi 'yerel seçim' kulisini canlı yayında paylaştı: 'İYİ Parti 3, HDP 2 ilçe istiyor'

Abdulkadir Selvi katıldığı bir canlı yayında, "İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan İstanbul'u kazanma ihtimali yoktur. İYİ Parti'nin de Üsküdar, Şile ve CHP'nin... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T08:45+0300

2023-08-17T08:45+0300

2023-08-17T08:45+0300

politika

yerel seçim

hdp

ekrem imamoğlu

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CHP Genel Başkanlığı'na adaylığı tartışılan Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yeniden aday olacağına ilişkin mesajlar verdiği açıklamaları sonrası kulisler de hareketlendi.2019'deki yerel seçimlerde CHP'yi destekleyen İYİ Parti ve HDP'nin yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak konusuyken, Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi katıldığı canlı yayında iddiaları gündeme getirdi.'3 ilçe İYİ Parti, 2 ilçe HDP istiyor' iddiasıSelvi, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Ahmet Hakan İle Tarafsız Bölge' programında HDP'nin CHP'den talepleri olacağını dile getirdi. Selvi "İmamoğlu'nun ittifaklar olmadan İstanbul'u kazanma ihtimali yoktur. CHP'nin oyu İstanbul'da yüzde 28. İttifaklar yüzde 20 ediyor. İYİ Parti yüzde 8, HDP yüzde 12, TİP ile birlikte. Burada yüzde 20 olmadan kazanma ihtimali mümkün değil. Burada İYİ Parti'nin de HDP'nin de birtakım talepleri var. HDP diyor ki "Artık bizimle gizli saklı ittifak yok." Özellikle Ümit Özdağ ile yapılan mutabakat HDP tabanında çok büyük bir çalkantıya neden oldu. HDP'nin 2 ilçe istediği söyleniyor. O ilçelerden birisi Esenyurt, diğerinin de Sultangazi olduğu söyleniyor. İYİ Parti'nin de Üsküdar, Şile ve CHP'nin elinde olan bir ilçelerden birisine takip olduğu söyleniyor. 3 ilçe İYİ Parti, 2 ilçe HDP istiyor" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230816/selvi-kilicdaroglu-imamoglunun-aciklamasini-herkes-gibi-tvden-ogrendi-1074682818.html

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