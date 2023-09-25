https://sputniknews.com.tr/20230925/ukraynadan-yeni-saldiri-girisimi-belgorod-bolgesinde-bir-iha-dusuruldu-1075742760.html

Ukrayna'dan yeni saldırı girişimi: Belgorod Bölgesi'nde bir İHA düşürüldü

Ukrayna'dan yeni saldırı girişimi: Belgorod Bölgesi'nde bir İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin Rusya topraklarına yönelik yeni saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T10:58+0300

2023-09-25T10:58+0300

2023-09-25T10:58+0300

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Saldırı girişiminin saat 09:00 sularında uçak tipi İHA'yla düzenlendiğini bildiren bakanlık, hava savunma araçlarının İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında imha ettiğinin altını çizdi. Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, saldırı girişimi sonucunda yaralanan olmadığını belirtti.Acil durum ekiplerinin İHA'nın düştüğü noktada çalışma yürüttüğünü anlatan Gladkov, ilk belirlemelere göre yaralanan olmadığını ve yıkım meydana gelmediğini kaydetti.Ukrayna ordusu, son dönemde Rusya topraklarındaki tesislere İHA ve çeşitli insansız araçlarla düzenlediği saldırı girişimlerini sıklaştırdı. Başta Kırım ve sınırdaki bölgeler olmak üzere başkent Moskova'daki altyapı tesislerini de hedef alan Ukrayna'nın insansız araçlarının çok büyük bir bölümü Rus ordusu tarafından hedefine ulaşamadan imha ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230924/eski-cia-analisti-rusya-ukraynaya-verilen-atacms-fuzelerini-iha-yardimiyla-imha-edecek-1075729360.html

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