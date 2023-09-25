https://sputniknews.com.tr/20230925/sivastopoldeki-balbek-hava-ussu-yakininda-bir-fuze-etkisiz-hale-getirildi-1075758908.html
Sivastopol’deki Balbek hava üssü yakınında bir füze etkisiz hale getirildi
Sivastopol’deki Balbek hava üssü yakınında bir füze etkisiz hale getirildi
Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, Rus hava savunma güçlerinin, Sivastopol’deki Balbek hava üssü yakınında bir füze vurduğunu belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T22:51+0300
2023-09-25T22:51+0300
2023-09-25T22:51+0300
sivastopol
ukrayna krizi
kırım köprüsü
füze
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Sivastopol Valisi Razvozjayev, Telegram paylaşımında, “Ordumuz füze saldırısını püskürtüyor. Ön verilere göre hava savunma güçleri Belbek hava üssü yakınında bir füze düşürdü. Çalışma devam ediyor” diye yazdı.Bu açıklama öncesinde Sivastopol’de hava savunma alarm ikazı yapılmış, toplu deniz ve kara ulaşımı askıya alınmıştı. Daha sonra alarmın iptal edildiği duyurulmuştu.Ayrıca Kırım Köprüsü de bir saatliğine trafiğe kapatılmıştı.
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sivastopol, kırım köprüsü, füze
sivastopol, kırım köprüsü, füze
Sivastopol’deki Balbek hava üssü yakınında bir füze etkisiz hale getirildi
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Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, Rus hava savunma güçlerinin, Sivastopol’deki Balbek hava üssü yakınında bir füze vurduğunu belirtti.
Sivastopol Valisi Razvozjayev
, Telegram
paylaşımında, “Ordumuz füze saldırısını püskürtüyor. Ön verilere göre hava savunma güçleri Belbek hava üssü yakınında bir füze düşürdü. Çalışma devam ediyor” diye yazdı.
Bu açıklama öncesinde Sivastopol’de hava savunma alarm ikazı yapılmış, toplu deniz ve kara ulaşımı askıya alınmıştı. Daha sonra alarmın iptal edildiği duyurulmuştu.
Ayrıca Kırım Köprüsü de bir saatliğine trafiğe kapatılmıştı.