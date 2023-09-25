https://sputniknews.com.tr/20230925/sivastopoldeki-balbek-hava-ussu-yakininda-bir-fuze-etkisiz-hale-getirildi-1075758908.html

Sivastopol’deki Balbek hava üssü yakınında bir füze etkisiz hale getirildi

Sivastopol’deki Balbek hava üssü yakınında bir füze etkisiz hale getirildi

Sivastopol Valisi Mihail Razvozjayev, Rus hava savunma güçlerinin, Sivastopol’deki Balbek hava üssü yakınında bir füze vurduğunu belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T22:51+0300

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sivastopol

ukrayna krizi

kırım köprüsü

füze

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Sivastopol Valisi Razvozjayev, Telegram paylaşımında, “Ordumuz füze saldırısını püskürtüyor. Ön verilere göre hava savunma güçleri Belbek hava üssü yakınında bir füze düşürdü. Çalışma devam ediyor” diye yazdı.Bu açıklama öncesinde Sivastopol’de hava savunma alarm ikazı yapılmış, toplu deniz ve kara ulaşımı askıya alınmıştı. Daha sonra alarmın iptal edildiği duyurulmuştu.Ayrıca Kırım Köprüsü de bir saatliğine trafiğe kapatılmıştı.

sivastopol

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sivastopol, kırım köprüsü, füze