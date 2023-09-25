https://sputniknews.com.tr/20230925/rusyadan-rus-ortodoks-kilisesindeki-din-adamlarini-sinir-disi-eden-bulgaristana-protesto-1075754535.html
Rusya'dan Rus Ortodoks Kilisesi'ndeki din insanlarını sınır dışı eden Bulgaristan'a protesto notası
Rusya'dan Rus Ortodoks Kilisesi'ndeki din insanlarını sınır dışı eden Bulgaristan'a protesto notası
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Kristin'e Sofya'nın Rus Ortodoks Kilisesi'ndeki din adamlarına dair sınır dışı kararı... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T19:19+0300
2023-09-25T19:19+0300
2023-09-25T19:20+0300
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Sofya, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Bulgaristan Temsilcisi Vassian Zmeyev ve Sekreter Başpiskopos Yevgeniy ile birlikte kilisenin bir güvenlik görevlisini sınır dışı ettiğini bildirmişti.Rusya Dışişleri, Bulgar Büyükelçi Kristin'i Sofya yönetiminin Rus Ortodoks Kilisesi'ndeki dini görevliler hakkındaki kararı nedeniyle bakanlığa çağırdı.Din insanlarının sınır dışı edilmesiyle ilgili kararın uydurulmuş bahaneye dayandığını ve söz konusu işlemin küstah ve aşağılayıcı bir yöntemle yapıldığını vurgulayan bakanlık, "Bulgar makamlarının Rus nüfuzuyla mücadeleye yönelik mevcut Avrupa-Atlantik kurallarına tamamen uyan bu son provokatif eylemi, kaçınılmaz olarak, başta azmettiriciler için olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açacak" uyarısında bulundu.Bununla beraber bakanlık, azmettiricilerin Rusya ve Bulgaristan halkları arasındaki asırlık manevi bağları ve dostluk geleneklerini baltalamaya yönelik planlarının hiçbir geleceği olmadığını ve başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.Rus Ortodoks Kilisesi'nin Bulgaristan Temsilcisi Rusya vatandaşı Zmeyev, Belarus vatandaşları Sekreter Yevgeniy ile güvenlik görevlisi, göç idaresine çağrılmış ve kendilerine ülkeyi 24 saat içinde terk etmeleri gerektiğini bildiren bilgi notu verilmişti.Din insanlarının ülkeye girişlerini 5 yıllığına yasaklama kararı da alan Bulgaristan, "Söz konusu kişilerin, Rusya'nın Bulgaristan'daki sosyo-politik süreçleri Rus jeopolitik çıkarları lehine kasıtlı olarak etkilemeye yönelik hibrit stratejisinin çeşitli unsurlarını yerine getirdiğine dair veriler elde edilmiştir" iddiasında bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230726/rusya-disisleri-abd-kievin-ortodoks-kilisesine-baskilarini-kinamayarak-bu-eylemleri-onayliyor-1074006548.html
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Rusya'dan Rus Ortodoks Kilisesi'ndeki din insanlarını sınır dışı eden Bulgaristan'a protesto notası
19:19 25.09.2023 (güncellendi: 19:20 25.09.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Atanas Kristin'e Sofya'nın Rus Ortodoks Kilisesi'ndeki din adamlarına dair sınır dışı kararı nedeniyle kararlı bir protesto notası verildiğini duyurdu.
Sofya, Rusya Ortodoks Kilisesi'nin Bulgaristan Temsilcisi Vassian Zmeyev ve Sekreter Başpiskopos Yevgeniy ile birlikte kilisenin bir güvenlik görevlisini sınır dışı ettiğini bildirmişti.
Rusya Dışişleri, Bulgar Büyükelçi Kristin'i Sofya yönetiminin Rus Ortodoks Kilisesi'ndeki dini görevliler hakkındaki kararı nedeniyle bakanlığa çağırdı.
Din insanlarının sınır dışı edilmesiyle ilgili kararın uydurulmuş bahaneye dayandığını ve söz konusu işlemin küstah ve aşağılayıcı bir yöntemle yapıldığını vurgulayan bakanlık, "Bulgar makamlarının Rus nüfuzuyla mücadeleye yönelik mevcut Avrupa-Atlantik kurallarına tamamen uyan bu son provokatif eylemi, kaçınılmaz olarak, başta azmettiriciler için olmak üzere olumsuz sonuçlara yol açacak" uyarısında bulundu.
Bununla beraber bakanlık, azmettiricilerin Rusya ve Bulgaristan halkları arasındaki asırlık manevi bağları ve dostluk geleneklerini baltalamaya yönelik planlarının hiçbir geleceği olmadığını ve başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.
Rus Ortodoks Kilisesi'nin Bulgaristan Temsilcisi Rusya vatandaşı Zmeyev, Belarus vatandaşları Sekreter Yevgeniy ile güvenlik görevlisi, göç idaresine çağrılmış ve kendilerine ülkeyi 24 saat içinde terk etmeleri gerektiğini bildiren bilgi notu verilmişti.
Din insanlarının ülkeye girişlerini 5 yıllığına yasaklama kararı da alan Bulgaristan, "Söz konusu kişilerin, Rusya'nın Bulgaristan'daki sosyo-politik süreçleri Rus jeopolitik çıkarları lehine kasıtlı olarak etkilemeye yönelik hibrit stratejisinin çeşitli unsurlarını yerine getirdiğine dair veriler elde edilmiştir" iddiasında bulunmuştu.