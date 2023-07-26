https://sputniknews.com.tr/20230726/rusya-disisleri-abd-kievin-ortodoks-kilisesine-baskilarini-kinamayarak-bu-eylemleri-onayliyor-1074006548.html

Rusya Dışişleri: ABD, Kiev'in Ortodoks Kilisesi'ne baskılarını kınamayarak bu eylemleri onaylıyor

Rusya Dışişleri: ABD, Kiev'in Ortodoks Kilisesi'ne baskılarını kınamayarak bu eylemleri onaylıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in Ukrayna Ortodoks kilisesi’ne uyguladığı baskıları kınamamakla ABD’nin, bu eylemleri fiilen onayladığı suçlamasını yaptı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-26T13:19+0300

2023-07-26T13:19+0300

2023-07-26T13:19+0300

ukrayna krizi

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ortodoks kilisesi

baskı

dışişleri

dışişleri bakanlığı

rus dışişleri

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna’daki Ortodoks inananlara uygulanan baskılar ve zulüm sırasında ABD, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in yıkıcı kilise politikalarını asla eleştirmedi, böylelikle vesayetleri altında bulunan Ukrayna hükümetinin bu yasadışı eylemlerini onayladıklarını göstermiş oldu” eleştirisini yaptı.Söz konusu eleştiri, Kiev’in Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yaptığı baskılara ilişkin Rusya Dışişleri tarafından hazırlanan raporda yer aldı.Raporda, “Bununla beraber Ukrayna Ortodoks Kilisesi sorunu, Birleşmiş Milletler ve onun gibi örgütlerin öncelikleri içinde hala yer almıyor. Ukrayna hükümetinin Ortodoks karşıtı politikalarına yeterince güçlü bir tepki gösterilmiyor” ifadelerine de yer verildi.Rusya Dışişleri raporunda ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne uygulanan baskılar şöyle örneklendirildi:

https://sputniknews.com.tr/20230710/rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirill-rusya-dunyayi-deccalin-gelisine-karsi-koruyor-1073393197.html

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