https://sputniknews.com.tr/20230726/rusya-disisleri-abd-kievin-ortodoks-kilisesine-baskilarini-kinamayarak-bu-eylemleri-onayliyor-1074006548.html
Rusya Dışişleri: ABD, Kiev'in Ortodoks Kilisesi'ne baskılarını kınamayarak bu eylemleri onaylıyor
Rusya Dışişleri: ABD, Kiev'in Ortodoks Kilisesi'ne baskılarını kınamayarak bu eylemleri onaylıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in Ukrayna Ortodoks kilisesi’ne uyguladığı baskıları kınamamakla ABD’nin, bu eylemleri fiilen onayladığı suçlamasını yaptı. 26.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-26T13:19+0300
2023-07-26T13:19+0300
2023-07-26T13:19+0300
ukrayna krizi
abd
ukrayna
ortodoks
ortodoks kilisesi
baskı
dışişleri
dışişleri bakanlığı
rus dışişleri
rusya dışişleri bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073258356_80:0:1200:630_1920x0_80_0_0_9caee412d58054dec011189dce79f937.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna’daki Ortodoks inananlara uygulanan baskılar ve zulüm sırasında ABD, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in yıkıcı kilise politikalarını asla eleştirmedi, böylelikle vesayetleri altında bulunan Ukrayna hükümetinin bu yasadışı eylemlerini onayladıklarını göstermiş oldu” eleştirisini yaptı.Söz konusu eleştiri, Kiev’in Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yaptığı baskılara ilişkin Rusya Dışişleri tarafından hazırlanan raporda yer aldı.Raporda, “Bununla beraber Ukrayna Ortodoks Kilisesi sorunu, Birleşmiş Milletler ve onun gibi örgütlerin öncelikleri içinde hala yer almıyor. Ukrayna hükümetinin Ortodoks karşıtı politikalarına yeterince güçlü bir tepki gösterilmiyor” ifadelerine de yer verildi.Rusya Dışişleri raporunda ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne uygulanan baskılar şöyle örneklendirildi:
https://sputniknews.com.tr/20230710/rus-ortodoks-kilisesi-lideri-kirill-rusya-dunyayi-deccalin-gelisine-karsi-koruyor-1073393197.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/06/1073258356_360:0:1200:630_1920x0_80_0_0_ded8daffcd18e35314986eed756f8dc9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, ukrayna, ortodoks, ortodoks kilisesi, baskı, dışişleri, dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı
abd, ukrayna, ortodoks, ortodoks kilisesi, baskı, dışişleri, dışişleri bakanlığı, rus dışişleri, rusya dışişleri bakanlığı
Rusya Dışişleri: ABD, Kiev'in Ortodoks Kilisesi'ne baskılarını kınamayarak bu eylemleri onaylıyor
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev’in Ukrayna Ortodoks kilisesi’ne uyguladığı baskıları kınamamakla ABD’nin, bu eylemleri fiilen onayladığı suçlamasını yaptı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, “Ukrayna’daki Ortodoks inananlara uygulanan baskılar ve zulüm sırasında ABD, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’in yıkıcı kilise politikalarını asla eleştirmedi, böylelikle vesayetleri altında bulunan Ukrayna hükümetinin bu yasadışı eylemlerini onayladıklarını göstermiş oldu” eleştirisini yaptı.
Söz konusu eleştiri, Kiev’in Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yaptığı baskılara ilişkin Rusya Dışişleri tarafından hazırlanan raporda yer aldı.
Raporda, “Bununla beraber Ukrayna Ortodoks Kilisesi sorunu, Birleşmiş Milletler ve onun gibi örgütlerin öncelikleri içinde hala yer almıyor. Ukrayna hükümetinin Ortodoks karşıtı politikalarına yeterince güçlü bir tepki gösterilmiyor” ifadelerine de yer verildi.
Rusya Dışişleri raporunda ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne uygulanan baskılar şöyle örneklendirildi:
“Ukrayna’da Ortodoks Kilisesi’nin bir dizi mülküne el konuldu, din insanları ve inananlara yönelik pek çok şiddet eylemi kayıtlara geçirildi. Ukrayna otoriteleri geçtiğimiz sene Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ne yakın tarihte görülmüş en büyük baskı operasyonlarını düzenledi. Ukrayna’nın pek çok bölgesindeki yerel idareciler, Rusya ile ilişkileri gerekçesiyle Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin faaliyetlerini yasakladılar. Ayrıca parlamentoya, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin ülkenin tamamında fiilen yasaklanmasını içeren bir yasa teklifi sunuldu.”