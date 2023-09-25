https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-savunma-bakanligi-baris-gucu-askerlerimiz-ermenistana-giden-3-konvoya-eslik-etti-1075757995.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Barış gücü askerlerimiz Ermenistan’a giden 3 konvoya eşlik etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Barış gücü askerlerimiz Ermenistan’a giden 3 konvoya eşlik etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin, Hankendi’den Laçın koridoru üzerinden Ermenistan’a sivilleri taşıyan üç konvoya... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T21:58+0300
2023-09-25T21:58+0300
2023-09-25T21:58+0300
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rusya savunma bakanlığı
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Rusya barış gücü birliği, Dağlık Karabağ bölgesindeki görevleri yerine getirmeye devam ediyor” diye kaydedildi.Açıklamada, “Rus barış gücü askerleri, Laçın koridoru üzerinden Hankendi’den Ermenistan’a sivilleri taşıyan üç konvoya eşlik etti” ifadesine yer verildi.Barış gücü merkezinde, 408’i çocuk 675 sivilin kaldığı belirtilirken barınma, yiyecek ve tıbbi bakımlarının sağlandığı vurgulandı.Bölgede ateşkes ihlalinin yaşanmadığı bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230921/karabagdaki-rus-baris-gucu-birliklerince-5-bin-kisi-tahliye-edildi-1075646918.html
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ermenistan, azerbaycan, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus barış gücü
ermenistan, azerbaycan, rusya, rusya savunma bakanlığı, rus barış gücü
Rusya Savunma Bakanlığı: Barış gücü askerlerimiz Ermenistan’a giden 3 konvoya eşlik etti
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Rusya Savunma Bakanlığı, Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin, Hankendi’den Laçın koridoru üzerinden Ermenistan’a sivilleri taşıyan üç konvoya eşlik ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın basın açıklamasında, “Rusya barış gücü birliği, Dağlık Karabağ bölgesindeki görevleri yerine getirmeye devam ediyor” diye kaydedildi.
Açıklamada, “Rus barış gücü askerleri, Laçın koridoru üzerinden Hankendi’den Ermenistan’a sivilleri taşıyan üç konvoya eşlik etti” ifadesine yer verildi.
Barış gücü merkezinde, 408’i çocuk 675 sivilin kaldığı belirtilirken barınma, yiyecek ve tıbbi bakımlarının sağlandığı vurgulandı.
Bölgede ateşkes ihlalinin yaşanmadığı bildirildi.