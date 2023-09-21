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Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerince 5 bin kişi tahliye edildi
Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerince 5 bin kişi tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin üç bölgeden 5 bin kişiyi tahliye ettiğini belirtti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yoğun silahlı çatışmaların başladığı andan itibaren Rus barış gücü birlikleri Mardakert (Ağdere), Martuni (Hocavend) ve Askeran ilçelerinden sivilleri tahliye etti. Barış gücünün konuşlandığı merkeze yaklaşık 5 bin kişi getirildi” ifadesine yer verildi.Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki görevlerini yerine getirmeye devam ettiği kaydedilirken, “Kan dökülmesini önleme ve sivillere yönelik insani hukuk kurallarına uyulması ve Rus barış gücü birliklerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakü, Erivan ve Stepanakert (Hankendi) ile aralıksız iletişim devam ediyor” diye bildirildi.Tahliye edilen tüm vatandaşlara dinlenme yeri ve sıcak yemek sağlandığı, Rus sağlık uzmanlarının onlara nitelikli tıbbi yardım sunduğu ifade edildi.Açıklamada, 20 Eylül Çarşamba günü, Rus barış gücü komutasının aracılığıyla tam ateşkes sağlandığı anımsatılırken durum takibinin aralıksız olarak 24 saat sürdüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/slutskiy-rus-baris-koruma-misyonu-karabagdaki-gorevine-devam-ediyor-1075616307.html
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Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerince 5 bin kişi tahliye edildi

11:52 21.09.2023
© Sputnik / Валерий Мельников / Multimedya arşivine gidinKarabağ, Rus barış gücü
Karabağ, Rus barış gücü - Sputnik Türkiye, 1920, 21.09.2023
© Sputnik / Валерий Мельников
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin üç bölgeden 5 bin kişiyi tahliye ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yoğun silahlı çatışmaların başladığı andan itibaren Rus barış gücü birlikleri Mardakert (Ağdere), Martuni (Hocavend) ve Askeran ilçelerinden sivilleri tahliye etti. Barış gücünün konuşlandığı merkeze yaklaşık 5 bin kişi getirildi” ifadesine yer verildi.
Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki görevlerini yerine getirmeye devam ettiği kaydedilirken, “Kan dökülmesini önleme ve sivillere yönelik insani hukuk kurallarına uyulması ve Rus barış gücü birliklerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakü, Erivan ve Stepanakert (Hankendi) ile aralıksız iletişim devam ediyor” diye bildirildi.
Tahliye edilen tüm vatandaşlara dinlenme yeri ve sıcak yemek sağlandığı, Rus sağlık uzmanlarının onlara nitelikli tıbbi yardım sunduğu ifade edildi.
Açıklamada, 20 Eylül Çarşamba günü, Rus barış gücü komutasının aracılığıyla tam ateşkes sağlandığı anımsatılırken durum takibinin aralıksız olarak 24 saat sürdüğü kaydedildi.
Rus barış gücü, Dağlık Karabağ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2023
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