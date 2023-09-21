https://sputniknews.com.tr/20230921/karabagdaki-rus-baris-gucu-birliklerince-5-bin-kisi-tahliye-edildi-1075646918.html

Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerince 5 bin kişi tahliye edildi

Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerince 5 bin kişi tahliye edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin üç bölgeden 5 bin kişiyi tahliye ettiğini belirtti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T11:52+0300

2023-09-21T11:52+0300

2023-09-21T11:52+0300

dünya

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ krizi

dağlık karabağ

karabağ sorunu

bakü

erivan

martuni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/13/1043434649_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_d6934d2e12822d9d1ec410af1905481e.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yoğun silahlı çatışmaların başladığı andan itibaren Rus barış gücü birlikleri Mardakert (Ağdere), Martuni (Hocavend) ve Askeran ilçelerinden sivilleri tahliye etti. Barış gücünün konuşlandığı merkeze yaklaşık 5 bin kişi getirildi” ifadesine yer verildi.Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki görevlerini yerine getirmeye devam ettiği kaydedilirken, “Kan dökülmesini önleme ve sivillere yönelik insani hukuk kurallarına uyulması ve Rus barış gücü birliklerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakü, Erivan ve Stepanakert (Hankendi) ile aralıksız iletişim devam ediyor” diye bildirildi.Tahliye edilen tüm vatandaşlara dinlenme yeri ve sıcak yemek sağlandığı, Rus sağlık uzmanlarının onlara nitelikli tıbbi yardım sunduğu ifade edildi.Açıklamada, 20 Eylül Çarşamba günü, Rus barış gücü komutasının aracılığıyla tam ateşkes sağlandığı anımsatılırken durum takibinin aralıksız olarak 24 saat sürdüğü kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230920/slutskiy-rus-baris-koruma-misyonu-karabagdaki-gorevine-devam-ediyor-1075616307.html

azerbaycan

karabağ

dağlık karabağ

dağlık karabağ

bakü

erivan

martuni

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu, bakü, erivan, martuni , ermenistan