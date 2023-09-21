https://sputniknews.com.tr/20230921/karabagdaki-rus-baris-gucu-birliklerince-5-bin-kisi-tahliye-edildi-1075646918.html
Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerince 5 bin kişi tahliye edildi
Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerince 5 bin kişi tahliye edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin üç bölgeden 5 bin kişiyi tahliye ettiğini belirtti. 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T11:52+0300
2023-09-21T11:52+0300
2023-09-21T11:52+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yoğun silahlı çatışmaların başladığı andan itibaren Rus barış gücü birlikleri Mardakert (Ağdere), Martuni (Hocavend) ve Askeran ilçelerinden sivilleri tahliye etti. Barış gücünün konuşlandığı merkeze yaklaşık 5 bin kişi getirildi” ifadesine yer verildi.Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki görevlerini yerine getirmeye devam ettiği kaydedilirken, “Kan dökülmesini önleme ve sivillere yönelik insani hukuk kurallarına uyulması ve Rus barış gücü birliklerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakü, Erivan ve Stepanakert (Hankendi) ile aralıksız iletişim devam ediyor” diye bildirildi.Tahliye edilen tüm vatandaşlara dinlenme yeri ve sıcak yemek sağlandığı, Rus sağlık uzmanlarının onlara nitelikli tıbbi yardım sunduğu ifade edildi.Açıklamada, 20 Eylül Çarşamba günü, Rus barış gücü komutasının aracılığıyla tam ateşkes sağlandığı anımsatılırken durum takibinin aralıksız olarak 24 saat sürdüğü kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/slutskiy-rus-baris-koruma-misyonu-karabagdaki-gorevine-devam-ediyor-1075616307.html
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azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu, bakü, erivan, martuni , ermenistan
azerbaycan, karabağ, dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, dağlık karabağ, karabağ sorunu, bakü, erivan, martuni , ermenistan
Karabağ’daki Rus barış gücü birliklerince 5 bin kişi tahliye edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ’da görev yapan Rus barış gücü askerlerinin üç bölgeden 5 bin kişiyi tahliye ettiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Yoğun silahlı çatışmaların başladığı andan itibaren Rus barış gücü birlikleri Mardakert (Ağdere), Martuni (Hocavend) ve Askeran ilçelerinden sivilleri tahliye etti. Barış gücünün konuşlandığı merkeze yaklaşık 5 bin kişi getirildi” ifadesine yer verildi.
Rus barış gücü askerlerinin Karabağ’daki görevlerini yerine getirmeye devam ettiği kaydedilirken, “Kan dökülmesini önleme ve sivillere yönelik insani hukuk kurallarına uyulması ve Rus barış gücü birliklerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Bakü, Erivan ve Stepanakert (Hankendi) ile aralıksız iletişim devam ediyor” diye bildirildi.
Tahliye edilen tüm vatandaşlara dinlenme yeri ve sıcak yemek sağlandığı, Rus sağlık uzmanlarının onlara nitelikli tıbbi yardım sunduğu ifade edildi.
Açıklamada, 20 Eylül Çarşamba günü, Rus barış gücü komutasının aracılığıyla tam ateşkes sağlandığı anımsatılırken durum takibinin aralıksız olarak 24 saat sürdüğü kaydedildi.