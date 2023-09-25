https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-nazi-gazisini-parlamentoda-alkislayan-kanadadan-aciklama-bekliyor-1075745002.html

Rusya, Nazi gazisini parlamentoda alkışlayan Kanada'dan açıklama bekliyor

Rusya, Nazi gazisini parlamentoda alkışlayan Kanada'dan açıklama bekliyor

Rusya Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Moskova'nın, Kanada’dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkeyi ziyareti... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T12:09+0300

2023-09-25T12:09+0300

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda konuşma yaparken İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk’ı selamlaması eleştirileri de beraberinde getirdi. Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Avam Kamarası'nın Başkanı Anthony Rota, ağır eleştirilere maruz kaldı.Rusya Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov Sputnik'e yaptığı açıklama, “Bu gelişmeler sonrası Büyükelçilik gerekli resmi adımları atacaktır. Elbette Kanada hükümetinden açıklama isteyeceğiz” diye konuştu.Stepanov, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ülkenin Dışişleri Bakanı Mélanie Joly’e hitaben resmi mektup gönderileceğini sözlerine ekledi.Rota, eleştirilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle Kanada'daki ve dünyadaki Yahudi topluluklarından en derin özürlerimi sunmak isterim. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum”açıklamasında bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230925/nazi-askerini-alkislamislardi-kanada-avam-kamarasi-baskani-ozur-diledi-1075741161.html

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kanada, nazi, nazi almanyası, nazi işbirlikçisi, ukrayna, ukrayna krizi, ss galiçya tümeni, rusya, ottawa