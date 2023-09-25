https://sputniknews.com.tr/20230925/rusya-nazi-gazisini-parlamentoda-alkislayan-kanadadan-aciklama-bekliyor-1075745002.html
Rusya, Nazi gazisini parlamentoda alkışlayan Kanada'dan açıklama bekliyor
Rusya, Nazi gazisini parlamentoda alkışlayan Kanada'dan açıklama bekliyor
Rusya Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Moskova'nın, Kanada’dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkeyi ziyareti... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T12:09+0300
2023-09-25T12:09+0300
2023-09-25T12:09+0300
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda konuşma yaparken İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk’ı selamlaması eleştirileri de beraberinde getirdi. Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Avam Kamarası'nın Başkanı Anthony Rota, ağır eleştirilere maruz kaldı.Rusya Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov Sputnik'e yaptığı açıklama, “Bu gelişmeler sonrası Büyükelçilik gerekli resmi adımları atacaktır. Elbette Kanada hükümetinden açıklama isteyeceğiz” diye konuştu.Stepanov, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ülkenin Dışişleri Bakanı Mélanie Joly’e hitaben resmi mektup gönderileceğini sözlerine ekledi.Rota, eleştirilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle Kanada'daki ve dünyadaki Yahudi topluluklarından en derin özürlerimi sunmak isterim. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum”açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230925/nazi-askerini-alkislamislardi-kanada-avam-kamarasi-baskani-ozur-diledi-1075741161.html
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kanada, nazi, nazi almanyası, nazi işbirlikçisi, ukrayna, ukrayna krizi, ss galiçya tümeni, rusya, ottawa
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Rusya, Nazi gazisini parlamentoda alkışlayan Kanada'dan açıklama bekliyor
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Rusya Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov, Sputnik’e yaptığı açıklamada, Moskova'nın, Kanada’dan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in ülkeyi ziyareti sırasında parlamentonun Nazi destekçisi SS birliklerinin 14. Gönüllü Tümeni 'Galiçya'ya bağlı gaziyi onurlandırmasıyla ilgili resmi açıklama talep edeceklerini söyledi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’in Kanada parlamentosunda konuşma yaparken İkinci Dünya Savaşı sırasında kurulan 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunk’ı selamlaması eleştirileri de beraberinde getirdi.
Parlamento üyelerince alkışlarla karşılanan Hunka'nın, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin tarafında savaştığının ortaya çıkması üzerine Avam Kamarası'nın Başkanı Anthony Rota, ağır eleştirilere maruz kaldı.
Rusya Ottawa Büyükelçisi Oleg Stepanov Sputnik'e yaptığı açıklama, “Bu gelişmeler sonrası Büyükelçilik gerekli resmi adımları atacaktır. Elbette Kanada hükümetinden açıklama isteyeceğiz” diye konuştu.
Stepanov, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ülkenin Dışişleri Bakanı Mélanie Joly’e hitaben resmi mektup gönderileceğini sözlerine ekledi.
Rota, eleştirilerin ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Öncelikle Kanada'daki ve dünyadaki Yahudi topluluklarından en derin özürlerimi sunmak isterim. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum”açıklamasında bulundu.