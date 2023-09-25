https://sputniknews.com.tr/20230925/rosatom-genel-muduru-lihacev-ve-uaea-baskani-grossi-zaporojye-ngsdeki-durumu-ele-aldi-1075753676.html
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev ve UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye NGS'deki durumu ele aldı
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev ve UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye NGS'deki durumu ele aldı
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'yle Viyana'daki... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T17:08+0300
2023-09-25T17:08+0300
2023-09-25T17:08+0300
dünya
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
rosatom
rafael grossi
uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea)
rusya
zaporizhzhya nükleer santrali
nükleer enerji
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Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre Lihaçev ve Grossi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) durumu istişare etti.Taraflar Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporojye NGS'de nükleer ve fiziksel güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konuları ele alırken Lihaçev, Grossi'ye Zaporojye NGS'nin bulunduğu Energodar kentinde sosyal yaşamın geliştirilmesi ve normal yaşamın tesis edilmesi için Moskova tarafından atılan adımları da anlattı.Rus yetkili, UAEA temsilcilerinin santraldeki varlığının sürmesi için gereken tüm koşulları bundan sonra da sağlama niyetinde olduklarını vurguladı.Taraflar, Rusya-UAEA işbirliğinin mevcut ve geleceğe dönük gündem maddelerini de masaya yatırdı.Avrupa'nın en büyük nükleer santraliDinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken, Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230601/rosatom-avrupa-dahil-bir-dizi-ulke-zaporojye-ngs-ile-ilgili-tedirginligimizi-paylasiyor-1071897584.html
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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rusya, zaporizhzhya nükleer santrali, nükleer enerji
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom, rafael grossi, uluslararası atom enerjisi kurumu (uaea), rusya, zaporizhzhya nükleer santrali, nükleer enerji
Rosatom Genel Müdürü Lihaçev ve UAEA Başkanı Grossi, Zaporojye NGS'deki durumu ele aldı
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev'in Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi'yle Viyana'daki UAEA Genel Konferansı kapsamında görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre Lihaçev ve Grossi, Rusya Federasyonu'na bağlanan Zaporojye Bölgesi'nde bulunan Zaporojye Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) durumu istişare etti.
Taraflar Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporojye NGS'de nükleer ve fiziksel güvenliğin sağlanmasıyla ilgili konuları ele alırken Lihaçev, Grossi'ye Zaporojye NGS'nin bulunduğu Energodar kentinde sosyal yaşamın geliştirilmesi ve normal yaşamın tesis edilmesi için Moskova tarafından atılan adımları da anlattı.
Rus yetkili, UAEA temsilcilerinin santraldeki varlığının sürmesi için gereken tüm koşulları bundan sonra da sağlama niyetinde olduklarını vurguladı.
Taraflar, Rusya-UAEA işbirliğinin mevcut ve geleceğe dönük gündem maddelerini de masaya yatırdı.
Avrupa'nın en büyük nükleer santrali
Dinyeper Nehri'nin sol kıyısında bulunan Zaporojye NGS, güç ünitelerinin sayısı ve kurulu güç kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.
Daha önce Rusya ve müttefikleri tarafından askeri anlamda kontrol altına alınan Zaporojye NGS'nin yönetimi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı kararnameyle Rus tarafına geçmişti.
Santral, Mart 2022'den bu yana Rus güçlerinin koruması altında bulunurken, Ukrayna tarafı UAEA temsilcilerinin varlığına rağmen santrale ve çevresindeki yerleşimlere yönelik saldırılarına devam ediyor.