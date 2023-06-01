https://sputniknews.com.tr/20230601/rosatom-avrupa-dahil-bir-dizi-ulke-zaporojye-ngs-ile-ilgili-tedirginligimizi-paylasiyor-1071897584.html

Rosatom: Avrupa dahil bir dizi ülke Zaporojye NGS ile ilgili tedirginliğimizi paylaşıyor

Rosatom: Avrupa dahil bir dizi ülke Zaporojye NGS ile ilgili tedirginliğimizi paylaşıyor

Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Lihaçev, Çin, Türkiye, Mısır ve birçok Avrupa ülkesinin, Rusya’nın Zaporojye nükleer güç santraliyle... 01.06.2023, Sputnik Türkiye

2023-06-01T18:27+0300

2023-06-01T18:27+0300

2023-06-01T18:27+0300

ukrayna krizi

rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)

rosatom

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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, ‘Endüstriyel Rusya’nın Dijital Endüstrisi’ Konferansı kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün yaşananlara dair değerlendirmelerimiz dahil küresel atom ailesinin birliğini korumaya devam ediyoruz. Bu noktada şunun altını çizmek isterim ki, elbette Çin, Türkiye, Mısır, birçok Avrupa ülkesi dahil yabancı partnerlerimiz Zaporojye nükleer santralini endişeyle izliyor ve genel olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin bu günlerde Birleşmiş Milletler’de dile getirdiği tedirginliğimizi paylaşıyorlar” ifadesini kullandı.

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2023

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rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom