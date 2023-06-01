https://sputniknews.com.tr/20230601/rosatom-avrupa-dahil-bir-dizi-ulke-zaporojye-ngs-ile-ilgili-tedirginligimizi-paylasiyor-1071897584.html
Rosatom: Avrupa dahil bir dizi ülke Zaporojye NGS ile ilgili tedirginliğimizi paylaşıyor
Rosatom: Avrupa dahil bir dizi ülke Zaporojye NGS ile ilgili tedirginliğimizi paylaşıyor
Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Lihaçev, Çin, Türkiye, Mısır ve birçok Avrupa ülkesinin, Rusya’nın Zaporojye nükleer güç santraliyle... 01.06.2023, Sputnik Türkiye
2023-06-01T18:27+0300
2023-06-01T18:27+0300
2023-06-01T18:27+0300
ukrayna krizi
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom)
rosatom
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Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, ‘Endüstriyel Rusya’nın Dijital Endüstrisi’ Konferansı kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün yaşananlara dair değerlendirmelerimiz dahil küresel atom ailesinin birliğini korumaya devam ediyoruz. Bu noktada şunun altını çizmek isterim ki, elbette Çin, Türkiye, Mısır, birçok Avrupa ülkesi dahil yabancı partnerlerimiz Zaporojye nükleer santralini endişeyle izliyor ve genel olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin bu günlerde Birleşmiş Milletler’de dile getirdiği tedirginliğimizi paylaşıyorlar” ifadesini kullandı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom
rusya devlet nükleer enerji kurumu (rosatom), rosatom
Rosatom: Avrupa dahil bir dizi ülke Zaporojye NGS ile ilgili tedirginliğimizi paylaşıyor
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Rus devlet nükleer enerji şirketi Rosatom’un Genel Müdürü Lihaçev, Çin, Türkiye, Mısır ve birçok Avrupa ülkesinin, Rusya’nın Zaporojye nükleer güç santraliyle ilgili tedirginliğini paylaştığını belirtti.
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, ‘Endüstriyel Rusya’nın Dijital Endüstrisi’ Konferansı kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Bugün yaşananlara dair değerlendirmelerimiz dahil küresel atom ailesinin birliğini korumaya devam ediyoruz. Bu noktada şunun altını çizmek isterim ki, elbette Çin, Türkiye, Mısır, birçok Avrupa ülkesi dahil yabancı partnerlerimiz Zaporojye nükleer santralini endişeyle izliyor ve genel olarak Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi’nin bu günlerde Birleşmiş Milletler’de dile getirdiği tedirginliğimizi paylaşıyorlar” ifadesini kullandı.