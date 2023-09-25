https://sputniknews.com.tr/20230925/programlari-ertelendi-hastaneye-kaldirilan-meral-aksenerin-saglik-durumu-nasil-1075737584.html

Programları ertelendi: Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl?

Programları ertelendi: Hastaneye kaldırılan Meral Akşener'in sağlık durumu nasıl?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Akşener'in rahatsızlığı... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T06:34+0300

2023-09-25T06:34+0300

2023-09-25T06:34+0300

politika

meral akşener

hastane

ankara

enfeksiyon

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, viral enfeksiyon nedeniyle hastanede müşahede altına alındı. Alınan bilgiye göre, ateş, kusma, ağrı ve halsizlik şikayetiyle Ankara'da bir hastaneye başvuran Akşener'e viral enfeksiyon teşhisi konuldu. Yapılan kontrollerinde enfeksiyona bağlı olarak kan değerleri yüksek çıkan Akşener, tedbiren hastanede müşahede altına alındı.Akşener'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.Programları ertelendiRahatsızlığı nedeniyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantısını ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programını iptal eden Akşener'in tedavisinin bir süre daha hastanede devam edeceği öğrenildi.İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın (25 Eylül) yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir."Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e 'geçmiş olsun' telefonuCHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, viral enfeksiyon geçiren İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i telefonla aradı.Akşener'in sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

https://sputniknews.com.tr/20230924/iyi-parti-sozcusu-zorlu-paylasti-aksenerin--programlari-ertelendi-1075732465.html

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