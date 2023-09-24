https://sputniknews.com.tr/20230924/iyi-parti-sozcusu-zorlu-paylasti-aksenerin--programlari-ertelendi-1075732465.html
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu paylaştı: Akşener'in programları ertelendi
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu paylaştı: Akşener'in programları ertelendi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,'in yaşadığı viral enfeksiyon sebebiyle programları ertelendi. 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T19:51+0300
2023-09-24T19:51+0300
2023-09-24T19:51+0300
politika
meral akşener
iyi parti
erteleme
ertelendi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075575346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0da13b347d4cbb1dfeacdd785a3ca07b.jpg
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rahatsızlığı sebebiyle programlarını ertelediğini paylaştı. Zorlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230920/aksener-iyi-partinin-izmir-buyuksehir-belediyesi-baskan-adayini-acikladi-1075631447.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/12/1075575346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_132d1d377d672072131cbe2781fe37e1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
meral akşener, iyi parti, erteleme, ertelendi
meral akşener, iyi parti, erteleme, ertelendi
İYİ Parti Sözcüsü Zorlu paylaştı: Akşener'in programları ertelendi
Abone ol
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,'in yaşadığı viral enfeksiyon sebebiyle programları ertelendi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı İYİ Parti lideri Meral Akşener'in rahatsızlığı sebebiyle programlarını ertelediğini paylaştı. Zorlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in viral bir enfeksiyon geçirmesi sebebiyle yarın yapılacak Başkanlık Divanı toplantımız ve 26 Eylül Salı günü gerçekleştirilecek Eskişehir programımız ilerleyen bir tarihe ertelenmiştir."