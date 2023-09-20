https://sputniknews.com.tr/20230920/aksener-iyi-partinin-izmir-buyuksehir-belediyesi-baskan-adayini-acikladi-1075631447.html

Akşener, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı: 'İzmir'i kokudan kurtaracak'

Akşener, İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayını açıkladı: 'İzmir'i kokudan kurtaracak'

İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının Ümit Özlale olduğunu duyuran İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Özlale, İzmir'e çok iyi gelecek... 20.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-20T18:55+0300

2023-09-20T18:55+0300

2023-09-20T18:56+0300

meral akşener

politika

ümit özlale

yerel seçimler

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İYİ Parti lideri Akşener, İzmir'de gerçekleşen teşkilat buluşmasında, "Diyorlar ki 15 milletvekili olmasaydı İYİ Parti olmazdı'. Doğrudur olmazdı. Siz nerede olurdunuz? İstanbul, Ankara, Antalya, Adana olur muydu? Bu ittifak sebebiyle pek çok şey yaşadık ama o güzel hareket, o demokrasinin yanında durma hareketinden herkes kazandı" dedi.Cumhurbaşkanı seçiminde başarılı olamadıklarını dile getiren Meral Akşener, "2023'te maalesef ben başaramadım. Kazandırmayı ben başaramadım. 'Özür dile.' diyorlar özür diliyorum. Bir ders çıkardık biz. Olmuyormuş" diye konuştu.Yerel seçimlere en iyi şekilde hazırlandıklarını söyleyen Akşener, şunları ifade etti:Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Ümit Özlale olduğunu açıklayan Akşener, "Özlale, İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'de sığınmacılara, belediyeler üzerinden ekstra yardım yapılmayacak. Dürüstlüğüne kefil olduğum, İzmir'e gerçekten çağ atlatacağına inandığım İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayımız Ümit Özlale'dir" dedi.'İzmir'in artık bir 'kale' olmasını istemiyorum'Ümit Özlale ise aday olduğu için gurur duyduğunu söyledi. Trafiği, eğitim ve sağlık hizmetlerini düzeltmeye aday olduğunu aktaran Özlale, "Bir gün bile kaybetmeden düzeltmeye adayım. İzmir kalkındırmaya adayım. Sadece sahil kenarı değil, bir cadde hatta bir sokak arkada kalan tüm sokakların, semtlerin imarını yapan bir belediyeciliğe adayım. Türkiye'nin çarklarını döndüren gerçek bir metropol şehir yapmak istiyorum ve İzmir'in artık bir 'kale' olmasını istemiyorum, reddediyorum" diye konuştu.

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