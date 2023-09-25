https://sputniknews.com.tr/20230925/olimpiyat-vizesi-alan-filenin-sultanlari-turkiyeye-dondu-1075759345.html

Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları Türkiye'ye döndü

Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları Türkiye'ye döndü

Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’nde B Grubu’nda 7’de 7 yaparak olimpiyatlara katılma hakkı elde eden Türkiye A Milli... 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T23:56+0300

2023-09-25T23:56+0300

2023-09-25T23:57+0300

spor

filenin sultanları

olimpiyatlar

türkiye a milli kadın voleybol takımı

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya’nın başkenti Tokyo’da düzenlenen 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri’ni namağlup şekilde tamamlayarak olimpiyat bileti aldı. Filenin Sultanları, sezonun son turnuvası 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda ev sahibi Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru'yla mücadele etti. Grupta Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0, Japonya'yı 3-1 ve Belçika'yı 3-0 yenerek 7’de 7 yapan Milli Takım, organizasyonu 21 puanla yenilgisiz lider tamamlayarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyonun ardından bugün Türkiye’ye döndü. Japonya’dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı’na gelen sporcuları havalimanında İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda taraftar karşıladı. Filenin Sultanları’nı havalimanında karşılayanlar arasında Arnavutköy Belediyesi'nin voleybolcuları da yer aldı. 'Bu oyuncularla ve ekiple gurur duyuyorum'Bu yaz hedeflerine ulaştıklarını belirten A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Danielle Santarelli ise, “Bu yaz için gerçekten çok mutluyum. Hedefimize ulaştık. Harika bir yaz geçirdik. Bu oyuncularla ve ekiple gurur duyuyorum. Çok yorgunuz ve dinlenecek çok az zamanımız var ama gösterdiğimiz başarıdan dolayı da çok mutluyum” ifadelerini kullandı. 'Ülke olarak hepimizin onur duyduğu başarılar gerçekleştirdik'Takım arkadaşlarına teşekkür eden takım kaptanı Eda Erdem Dündar şunları söylediFenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, kendisinin heykelinin dikileceğini açıklaması ile ilgili Kaptan Eda, “Kulübümüzün efsaneleri arasında anılmak ve heykelimin yapılması benim için gurur kaynağı. Başkanımız konuşurken heyecanla ve mutlulukla dinledim. Kulübümüzü efsaneleri arasında yer almak paha biçilemez. Kendimi bu sayede ölümsüzleştirdi. Taraftarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.Takımıyla gurur duyduğunu söyleyen Hande Baladın, “Üçüncü kez şampiyon olduk bu yaz. Yazın başından beri çok büyük emekler verdik. Bu kadar sevgi görmek bizi çok mutlu etti. Bu takımla ve kendimle çok gurur duyuyorum. Herkese destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Bu takım her şeyin en iyisini hak ediyor” ifadelerini kullandı. Gizem Örge de, “Gerçekten çok gururluyuz. Rüya gibi bir yazdı, biz bunu gerçeğe dönüştürdük. Milletler Ligi’ne başladığımızdan beri bu başarının sinyallerini veriyorduk. Halkımızın bize inandığı gibi üç kupayla ülkemize döndüğümüz için çok mutluyuz. Hedefimiz 2024 Paris Olimpiyatları artık” diye konuştu. Türk halkına desteklerinden ötürü teşekkür eden Aslı Kalaç, “Bizim için altın yaz diyebiliriz. Bütün turnuvalardan kupayla, altın madalyayla ayrıldık. Çok mutluyuz, bizi destekleyen, bizimle hop oturup, hop kalkan tüm Türk halkına çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.Mutlu olduklarını aktaran Simge Aköz ise, “Hepimiz çok mutluyuz. Alnımızın akıyla bitirdiğimiz bir sezon oldu. Daha güzel başarılara inşallah. Olimpiyatlarda altın madalyayla dönmek neden olmasın? Artık çitayı çok yükselttik. Bence bunu da Türkiye’ye borçluyuz. Aldığımız o madalyalar her şeye değer. Çok büyük bir istikrar gerçekten” açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230925/filenin-sultanlarindan-erik-dali-ile-kutlama-1075741513.html

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filenin sultanları, olimpiyatlar, türkiye a milli kadın voleybol takımı