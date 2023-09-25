https://sputniknews.com.tr/20230925/merkez-bankasindan-yeni-kkm-karari-1075741268.html

Merkez Bankası'ndan yeni 'Kur Korumalı Mevduat' kararı

Merkez Bankası'ndan yeni 'Kur Korumalı Mevduat' kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T10:09+0300

2023-09-25T10:09+0300

2023-09-25T10:31+0300

ekonomi

kur korumalı mevduat (kkm)

merkez bankası

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Merkez Bankası, Kur Korumalı Mevduat hesaplarıyla ilgili aldığı yeni kararı duyurdu. Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı. Böylece bankaların TL dönüşümlü Kur Korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı.Yapılan değişiklikle standart TL mevduat desteklenirken, KKM'ye verilen faiz cazip olmayacak.Aradaki fark banka tarafından karşılanacakMerkez Bankası'nın politika faizinden düşük oranlar uygulanan KKM hesaplarında kur farkının banka tarafından ödenecek faiz veya kar payından yüksek ancak politika faizi ile hesaplanan tutardan düşük olması durumunda aradaki farkın tamamı banka tarafından karşılanacak.Kur farkının politika faizi ile hesaplanan tutardan yüksek olması durumunda ise söz konusu destek tutarının, politika faizi ile hesaplanan tutara kadar olan kısmı banka tarafından ödenirken üzerindeki kısmı Merkez Bankası tarafından ödenecek.TCMB, TL mevduatı cazip hale getirmeyi amaçlıyorTCMB, Türk Lirası mevduatı cazip kılmak amacıyla bir dizi adım atmıştı.Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında kur korumalı hesapların TL mevduata dahil olduğu TL payı rasyosu yürürlükten kaldırılarak yerine kur korumalı hesapları TL mevduat olarak dikkate almayan ve standart yerel para olan TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmayı hedefleyen yeni bir TL payı rasyosu getirilmişti.Eylül ayında ise TL'ye geçişlerin hızlandığını gösteren veriler doğrultusunda gerçek kişiler için aylık yüzde 2 olarak belirlenen TL payı artış hedefi, yüzde 2,5'e yükseltilmişti. Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidilmişti.Öte yandan, kredi akışını rahatlatmak amacıyla, ihracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkarılmıştı.Merkez Bankası Başkanı'ndan açıklamaMerkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, yaptığı açıklamada son dönemde yapılan düzenlemelerin nihai hedefinin Türk Lirası mevduat paylarının artırılması olduğunu söyledi.Gaye Erkan "2024 yılında dezenflasyonu tesis etmeye yönelik yol haritamızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Öncü göstergeler, yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerindeki Türk lirası varlıkların payını artırmaya başladığına işaret etmektedir. Türk lirası varlıklara yönelik yerel ve uluslararası talebi arttırmaya kararlıyız" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230919/merkez-bankasinin-talimatinin-ardindan-bankalar-tlde-kesenin-agzini-acacak-1075585151.html

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kur korumalı mevduat (kkm), merkez bankası