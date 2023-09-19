https://sputniknews.com.tr/20230919/merkez-bankasinin-talimatinin-ardindan-bankalar-tlde-kesenin-agzini-acacak-1075585151.html
Merkez Bankası'nın talimatının ardından 'bankalar TL'de kesenin ağzını açacak'
Merkez Bankası'nın talimatının ardından 'bankalar TL'de kesenin ağzını açacak'
Merkez’den bankalara gönderilen son talimatta kur korumalı hesaplarda komisyon uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. Uzmanlar kararı “Artık bankalar mevduat... 19.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-19T07:55+0300
2023-09-19T07:55+0300
2023-09-19T07:55+0300
ekonomi
merkez bankası
banka
tl
kur korumalı tl mevduat
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Merkez Bankası dün bankalara yeni bir uygulama talimatı gönderdi. Talimatta Türk Lirası’nı cazip kılmaya yönelik kararlar yer aldı. Uygulama talimatına göre, standart TL mevduatın aylık TL payı artış hedefi yüzde 2’den yüzde 2.5’e yükseltildi. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi. TL’ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak. Kararda ayrıca kredi akışını rahatlatmak için ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı. Hürriyet'in haberine göre, Merkez Bankası bir süredir attığı adımlarla KKM’nin en azından artmadan yatay bir seyir izlemesini temin etmeyi hedefliyor.Herkesin ulaşabileceği rakamlar olması bekleniyorBir adım da geçen hafta gelmiş ve zorunlu karşılık oranları vadeye göre farklılaştırılmıştı. Buna göre altı aya kadar KKM için zorunlu karşılık oranı yüzde 25’e çıkarıldı. Bir yıla kadar vadeli, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Bu atılan adımlarla mevduat faizinin yüzde 40-45 aralığına yükselmesi bekleniyordu. Ancak bazı bankalar mevduatın büyüklüğüne göre KKM dönüşleri için farklı oranlar teklif etti. Atılan son adımdan sonra yüzde 45-50’lik faizin TL mevduatı olan herkesin ulaşabileceği rakamlar olması bekleniyor.TL mevduata verilecek yüzde 50’ye yakın faizin dolarda kalmanın cazibesini azaltacağını anlatan konuya yakın kaynaklar, “Bankalar TL’de kalan vatandaşa kesenin ağzını açacak. Merkez yeni uygulamasıyla mevduatını TL’de tutanları enflasyona ezdirmeyecek” yorumunu yaptılar.
https://sputniknews.com.tr/20230918/merkez-bankasindan-bankalara-talimat-1075555706.html
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merkez bankası, banka, tl, kur korumalı tl mevduat
merkez bankası, banka, tl, kur korumalı tl mevduat
Merkez Bankası'nın talimatının ardından 'bankalar TL'de kesenin ağzını açacak'
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Merkez’den bankalara gönderilen son talimatta kur korumalı hesaplarda komisyon uygulamasının kaldırıldığı belirtildi. Uzmanlar kararı “Artık bankalar mevduat faizini yükseltmek zorunda kalacak” şeklinde yorumladı.
Merkez Bankası dün bankalara yeni bir uygulama talimatı gönderdi. Talimatta Türk Lirası’nı cazip kılmaya yönelik kararlar yer aldı.
Uygulama talimatına göre, standart TL mevduatın aylık TL payı artış hedefi yüzde 2’den yüzde 2.5’e yükseltildi. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi. TL’ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak. Kararda ayrıca kredi akışını rahatlatmak için ihracat ve KOBİ kredilerinde fatura muafiyet sınırı 50 bin liradan 250 bin liraya çıkarıldı.
Hürriyet'in haberine göre, Merkez Bankası bir süredir attığı adımlarla KKM’nin en azından artmadan yatay bir seyir izlemesini temin etmeyi hedefliyor.
Herkesin ulaşabileceği rakamlar olması bekleniyor
Bir adım da geçen hafta gelmiş ve zorunlu karşılık oranları vadeye göre farklılaştırılmıştı. Buna göre altı aya kadar KKM için zorunlu karşılık oranı yüzde 25’e çıkarıldı. Bir yıla kadar vadeli, bir yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5 olarak belirlendi. Bu atılan adımlarla mevduat faizinin yüzde 40-45 aralığına yükselmesi bekleniyordu. Ancak bazı bankalar mevduatın büyüklüğüne göre KKM dönüşleri için farklı oranlar teklif etti. Atılan son adımdan sonra yüzde 45-50’lik faizin TL mevduatı olan herkesin ulaşabileceği rakamlar olması bekleniyor.
TL mevduata verilecek yüzde 50’ye yakın faizin dolarda kalmanın cazibesini azaltacağını anlatan konuya yakın kaynaklar, “Bankalar TL’de kalan vatandaşa kesenin ağzını açacak. Merkez yeni uygulamasıyla mevduatını TL’de tutanları enflasyona ezdirmeyecek” yorumunu yaptılar.