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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230918/merkez-bankasindan-bankalara-talimat-1075555706.html
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat: Yeni kararlar alındı
Merkez Bankası'ndan bankalara talimat: Yeni kararlar alındı
TCMB, bankalara uygulama talimatı göndererek TL'yi cazip kılacak yeni, güçlü kararlar aldı. Aylık TL mevduatın payında artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2.5'e... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T09:14+0300
2023-09-18T09:39+0300
ekonomi
merkez bankası
tl
kredi
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Merkez Bankası, bankalara yeni bir uygulama talimatı gönderdi. Talimatla TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı.Bankacılık sisteminde Türk Lirası payını artırma ve Türk Lirası'nı tasarruf aracı haline getirme amacını kararlılıkla sürdüren Merkez Bankası, bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları da getirdi.Merkez Bankası, yerel para Türk Lirası'nı güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı.Yüzde 2.5'e yükseltildiUygulama talimatına göre, gerçek kişiler için TL payı artış hedefi yükseltildi.Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltildi.Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdiAğustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi. Komisyon uygulamasında, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.Uygulama talimatına göre, TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100'ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL'ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.
https://sputniknews.com.tr/20230918/merkez-bankasi-gercek-kisi-donusum-hesaplarinin-tarih-kosulunda-teknik-degisiklige-gitti-1075550929.html
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merkez bankası, tl, kredi
merkez bankası, tl, kredi

Merkez Bankası'ndan bankalara talimat: Yeni kararlar alındı

09:14 18.09.2023 (güncellendi: 09:39 18.09.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
© AA
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TCMB, bankalara uygulama talimatı göndererek TL'yi cazip kılacak yeni, güçlü kararlar aldı. Aylık TL mevduatın payında artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltildi. Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi.
Merkez Bankası, bankalara yeni bir uygulama talimatı gönderdi. Talimatla TL'yi cazip kılacak yeni kararlar alındı.
Bankacılık sisteminde Türk Lirası payını artırma ve Türk Lirası'nı tasarruf aracı haline getirme amacını kararlılıkla sürdüren Merkez Bankası, bazı teşvik ve uygulama kolaylıkları da getirdi.
Merkez Bankası, yerel para Türk Lirası'nı güçlendirmeye yönelik olarak hem standart TL mevduatı destekleyen hem de kur korumalı hesaplardan standart TL mevduata geçişi özendiren yeni adımlar attı.

Yüzde 2.5'e yükseltildi

Uygulama talimatına göre, gerçek kişiler için TL payı artış hedefi yükseltildi.
Standart TL mevduatın toplam mevduat içindeki payını artırmaya yönelik aylık TL payı artış hedefi yüzde 2'den yüzde 2.5'e yükseltildi.
Ayrıca, TL'ye geçiş ve yenileme ile TL payı hesaplamalarında revizyona gidildi. TL'ye geçiş ve yenileme oranında eksik kalan kısmın gerçek kişi dönüşüm hesaplarıyla tamamlanması mümkün hale getirildi.

Kur korumalı hesapların TL mevduat sayıldığı komisyon uygulaması sona erdi

Ağustos ayında menkul kıymet ve zorunlu karşılık uygulamalarında yürürlükten kaldırılan eski TL payı rasyosuna göre komisyon uygulaması da sona erdirildi. Komisyon uygulamasında, TL'ye geçiş ve yenileme oranları belirleyici olacak.
Uygulama talimatına göre, TL'ye geçiş ve yenileme oranı yüzde 100'ün altında olan bankalara yıllık yüzde 8 oranında, yüzde 100'ün üzerinde olan bankalara ise yıllık en fazla yüzde 4 olacak şekilde TL'ye geçiş oranına göre komisyon uygulanacak.
İhracat, yatırım ve KOBİ kredilerinde 50 bin TL'nin üzerinde kredi kullandırılması durumunda kredinin belirlenen harcama alanlarında kullanıldığının belgelenmesi gerekiyor, aksi takdirde bankalar kredinin yüzde 30'u oranında menkul kıymet tesis ediyor ve bu krediler kredi büyümesi sınırına dahil oluyor.
Kredi akışını rahatlatmak amacıyla bu krediler için fatura muafiyet sınırı 250 bin TL'ye yükseltildi.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 18.09.2023
EKONOMİ
Merkez Bankası, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti
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