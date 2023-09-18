https://sputniknews.com.tr/20230918/merkez-bankasi-gercek-kisi-donusum-hesaplarinin-tarih-kosulunda-teknik-degisiklige-gitti-1075550929.html
Merkez Bankası, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti
Merkez Bankası, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek... 18.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-18T00:09+0300
2023-09-18T00:09+0300
2023-09-18T00:39+0300
merkez bankası
ekonomi
türkiye cumhuriyet merkez bankası
dolar
dolar/tl
döviz
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TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı teknik değişiklikleri içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.Daha önce yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın ve döviz mevduat ve katılım fonu hesaplarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için belirlenen tarih 30 Haziran 2023'tü.TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
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merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, dolar, dolar/tl, döviz
merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, dolar, dolar/tl, döviz
Merkez Bankası, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti
00:09 18.09.2023 (güncellendi: 00:39 18.09.2023) Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın ve döviz cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı teknik değişiklikleri içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.
Daha önce yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın ve döviz mevduat ve katılım fonu hesaplarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için belirlenen tarih 30 Haziran 2023'tü.
TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.