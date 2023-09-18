https://sputniknews.com.tr/20230918/merkez-bankasi-gercek-kisi-donusum-hesaplarinin-tarih-kosulunda-teknik-degisiklige-gitti-1075550929.html

Merkez Bankası, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti

Merkez Bankası, gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçek kişi dönüşüm hesaplarının tarih koşulunda teknik değişikliğe gitti. Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek... 18.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-18T00:09+0300

2023-09-18T00:09+0300

2023-09-18T00:39+0300

merkez bankası

ekonomi

türkiye cumhuriyet merkez bankası

dolar

dolar/tl

döviz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074887234_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_22ce20cbfe73584b03ac18f84888c926.jpg

TCMB'nin Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de yaptığı teknik değişiklikleri içeren tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, yurt içi yerleşik gerçek kişiler, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro ve İngiliz sterlini cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını TL'ye çevirebilecek.Daha önce yurt içi yerleşik gerçek kişilerin altın ve döviz mevduat ve katılım fonu hesaplarından vadeli TL mevduat veya katılma hesaplarına dönüşüm için esas alınacak bakiyeler için belirlenen tarih 30 Haziran 2023'tü.TL'ye çevirme işlemleri, hesap sahiplerinin isteği üzerine ve dönüşüm kuru/fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası, dolar, dolar/tl, döviz