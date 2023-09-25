https://sputniknews.com.tr/20230925/lavrov-rusya-ile-misir-arasindaki-iliskiler-daha-da-gelisecek-1075751065.html
Lavrov: Rusya ile Mısır arasındaki ilişkiler daha da gelişecek
Lavrov: Rusya ile Mısır arasındaki ilişkiler daha da gelişecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Mısır’la ticari ve ekonomik bağlarını artırdığını vurgularken, “İki ülke arasındaki ilişkiler ortak projelerle... 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T18:26+0300
2023-09-25T18:26+0300
2023-09-25T18:26+0300
dünya
rusya
mısır
sergey lavrov
samih şukri
süveyş kanalı
birleşmiş milletler (bm)
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Rusya ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıldönümüne adanan serginin açılışında konuşan Lavrov, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi hızla artırıyoruz. 2022'de ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 30 artarak 6 milyar dolara yükseldi. Mart ayında ticari ve ekonomi konulu hükümetlerarası komisyonların gerçekleştirdiği toplantılar sonrası yeni gelişmeler yaşandı” ifadelerini kullandı.Rusya Dışişleri Bakanı, Mısır ile ortak projelerin daha da geliştirilmesi konusunda büyük adımlar atıldığını hatırlatırken, halihazırda en önemli projeler arasında Mısır'daki ilk nükleer enerji santralinin kurulması ve aynı zamanda Süveyş Kanalı bölgesinde bir Rus sanayi bölgesi oluşturulmasının yer aldığını vurguladı.Yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Lavrov ile biraraya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, görüşmenin Mısır-Rusya ikili ilişkileri çerçevesinde sürekli temasların derinleştirilmesine odaklandığına vurgu yapmış, Mısır'ın Ukrayna krizinde taraf tutmadığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230923/misir-disisleri-bakani-kahire-ve-moskova-arasindaki-derin-iliskilere-dikkat-cekti-1075699221.html
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rusya, mısır, sergey lavrov, samih şukri, süveyş kanalı, birleşmiş milletler (bm)
rusya, mısır, sergey lavrov, samih şukri, süveyş kanalı, birleşmiş milletler (bm)
Lavrov: Rusya ile Mısır arasındaki ilişkiler daha da gelişecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Mısır’la ticari ve ekonomik bağlarını artırdığını vurgularken, “İki ülke arasındaki ilişkiler ortak projelerle daha da hızlı gelişecek” diye konuştu.
Rusya ile Mısır arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 80. yıldönümüne adanan serginin açılışında konuşan Lavrov, “Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi hızla artırıyoruz. 2022'de ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre neredeyse yüzde 30 artarak 6 milyar dolara yükseldi. Mart ayında ticari ve ekonomi konulu hükümetlerarası komisyonların gerçekleştirdiği toplantılar sonrası yeni gelişmeler yaşandı” ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı, Mısır ile ortak projelerin daha da geliştirilmesi konusunda büyük adımlar atıldığını hatırlatırken, halihazırda en önemli projeler arasında Mısır'daki ilk nükleer enerji santralinin kurulması ve aynı zamanda Süveyş Kanalı bölgesinde bir Rus sanayi bölgesi oluşturulmasının yer aldığını vurguladı.
Yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Lavrov ile biraraya gelen Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, görüşmenin Mısır-Rusya ikili ilişkileri çerçevesinde sürekli temasların derinleştirilmesine odaklandığına vurgu yapmış, Mısır'ın Ukrayna krizinde taraf tutmadığını belirtmişti.