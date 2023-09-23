https://sputniknews.com.tr/20230923/misir-disisleri-bakani-kahire-ve-moskova-arasindaki-derin-iliskilere-dikkat-cekti-1075699221.html

Mısır Dışişleri Bakanı, Kahire ve Moskova arasındaki derin ilişkilere dikkat çekti

Mısır Dışişleri Bakanı, Kahire ve Moskova arasındaki derin ilişkilere dikkat çekti

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri yaptığı açıklamada Kahire ve Moskova arasındaki derin ilişkilere dikkat çekerek tarafların kapsamlı ilişkilerinin olduğunu... 23.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-23T10:24+0300

2023-09-23T10:24+0300

2023-09-23T10:24+0300

dünya

mısır dışişleri bakanlığı

samih şukri

sergey lavrov

rusya dışişleri bakanlığı

rusya-mısır ilişkileri

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Geçtiğimiz perşembe günü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile New York’ta tertip edilen BM Genel Kurulu’nda bir araya gelen Şukri, “Bu görüşme Mısır-Rusya ikili ikişkileri çeröevesinde daimi temaslar doğrultusunda gerçekleşti. Her şeyden evvel ikili ikişkilere değindik. Bu ilişkiler derin ve çok yönlüdür” açıklamasında bulundu.El Kahire News kanalına konuşan Şukri, Rus mevkidaşı ile uluslararası ve bölgesel konuları da ele aldıklarını belirtti.

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mısır dışişleri bakanlığı, samih şukri, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-mısır ilişkileri