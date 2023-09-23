https://sputniknews.com.tr/20230923/misir-disisleri-bakani-kahire-ve-moskova-arasindaki-derin-iliskilere-dikkat-cekti-1075699221.html
Mısır Dışişleri Bakanı, Kahire ve Moskova arasındaki derin ilişkilere dikkat çekti
Mısır Dışişleri Bakanı, Kahire ve Moskova arasındaki derin ilişkilere dikkat çekti
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri yaptığı açıklamada Kahire ve Moskova arasındaki derin ilişkilere dikkat çekerek tarafların kapsamlı ilişkilerinin olduğunu... 23.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-23T10:24+0300
2023-09-23T10:24+0300
2023-09-23T10:24+0300
dünya
mısır dışişleri bakanlığı
samih şukri
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
rusya-mısır ilişkileri
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Geçtiğimiz perşembe günü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile New York’ta tertip edilen BM Genel Kurulu’nda bir araya gelen Şukri, “Bu görüşme Mısır-Rusya ikili ikişkileri çeröevesinde daimi temaslar doğrultusunda gerçekleşti. Her şeyden evvel ikili ikişkilere değindik. Bu ilişkiler derin ve çok yönlüdür” açıklamasında bulundu.El Kahire News kanalına konuşan Şukri, Rus mevkidaşı ile uluslararası ve bölgesel konuları da ele aldıklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20211021/rusya-misir-ortak-askeri-tatbikatinda-parasutculer-egitim-atisi-yapti-1050048261.html
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mısır dışişleri bakanlığı, samih şukri, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-mısır ilişkileri
mısır dışişleri bakanlığı, samih şukri, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, rusya-mısır ilişkileri
Mısır Dışişleri Bakanı, Kahire ve Moskova arasındaki derin ilişkilere dikkat çekti
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri yaptığı açıklamada Kahire ve Moskova arasındaki derin ilişkilere dikkat çekerek tarafların kapsamlı ilişkilerinin olduğunu vurguladı.
Geçtiğimiz perşembe günü Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile New York’ta tertip edilen BM Genel Kurulu’nda bir araya gelen Şukri, “Bu görüşme Mısır-Rusya ikili ikişkileri çeröevesinde daimi temaslar doğrultusunda gerçekleşti. Her şeyden evvel ikili ikişkilere değindik. Bu ilişkiler derin ve çok yönlüdür” açıklamasında bulundu.
El Kahire News kanalına konuşan Şukri, Rus mevkidaşı ile uluslararası ve bölgesel konuları da ele aldıklarını belirtti.