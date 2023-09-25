https://sputniknews.com.tr/20230925/kayseride-yolcu-otobusu-faciasi-2-olu-20-yarali-1075740534.html
Kayseri'de yolcu otobüsü faciası: 2 ölü, 20 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsü faciası: 2 ölü, 20 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T09:52+0300
2023-09-25T09:52+0300
2023-09-25T09:52+0300
türkiye
yolcu otobüsü
kaza
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075740615_0:296:768:728_1920x0_80_0_0_9d3e8a3883d57b679bb1b41e8e5b57f2.jpg
Kayseri-Malatya karayolunun 34. kilometresinde, Adıyaman Ünal Turizm'e ait, O.G yönetimindeki yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki S.K.B yaşamını yitirdi, 20 kişi hafif yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230923/deniz-kazasi-geciren-ali-sabancinin-saglik-durumunda-gelisme-yeni-operasyon-gecirdi-1075705831.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/19/1075740615_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_a93bbaff4b6d5c5f7432e1c9a064e8c8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yolcu otobüsü, kaza, otomobil
yolcu otobüsü, kaza, otomobil
Kayseri'de yolcu otobüsü faciası: 2 ölü, 20 yaralı
Abone ol
Kayseri'de yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Kayseri-Malatya karayolunun 34. kilometresinde, Adıyaman Ünal Turizm'e ait, O.G yönetimindeki yolcu otobüsü ile E.K. idaresindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki S.K.B yaşamını yitirdi, 20 kişi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.