https://sputniknews.com.tr/20230925/karabagda-yakit-deposunda-patlama-olu-ve-yaralilar-var--1075759010.html
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlamada meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T22:53+0300
2023-09-25T22:53+0300
2023-09-25T23:00+0300
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patlama
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Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Karabağ’daki Ermenistan yönetiminin yaptığı açıklamada, yakıt deposunun Hankendi-Askeran arasındaki yolun yakınında bulunduğunu belirterek, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu aktardı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
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karabağ, son dakika, patlama
karabağ, son dakika, patlama
Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var
22:53 25.09.2023 (güncellendi: 23:00 25.09.2023) Abone ol
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlamada meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı.
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Karabağ’daki Ermenistan yönetiminin yaptığı açıklamada, yakıt deposunun Hankendi-Askeran arasındaki yolun yakınında bulunduğunu belirterek, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu aktardı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.