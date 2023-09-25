https://sputniknews.com.tr/20230925/karabagda-yakit-deposunda-patlama-olu-ve-yaralilar-var--1075759010.html

Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Karabağ’da yakıt deposunda patlama: Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde yakıt deposunda patlamada meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

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Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Hankendi şehrinde bir yakıt deposunda patlama meydana geldi. Karabağ’daki Ermenistan yönetiminin yaptığı açıklamada, yakıt deposunun Hankendi-Askeran arasındaki yolun yakınında bulunduğunu belirterek, patlamada ölü ve yaralıların olduğunu aktardı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

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