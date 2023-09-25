https://sputniknews.com.tr/20230925/ermenistanda-iktidari-zorla-ele-gecirme-girisimi-ve-basbakana-suikast-iddiasi-8-kisi-gozaltinda-1075736153.html

Ermenistan'da iktidarı zorla ele geçirme girişimi ve Başbakan'a suikast iddiası: 8 kişi gözaltında

Ermenistan'da iktidarı zorla ele geçirme girişimi ve Başbakan'a suikast iddiası: 8 kişi gözaltında

Ermenistan'da, iktidarı zorla ele geçirme teşebbüsü ve Başbakan ile hükümet üyelerine suikast iddiasıyla 8 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T01:02+0300

2023-09-25T01:02+0300

2023-09-25T01:03+0300

dünya

ermenistan

nikol paşinyan

suikast

darbe girişimi

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Anadolu Ajansı'nın Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e dayandırdığı habere göre, Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanlarının operasyonları sonucunda isimleri açıklanmayan 7'si 'Haçlılar' Askeri-Yurtsever Toplum Kuruluşu' üyesi 8 kişinin, Ermenistan Hükümeti üyeleri ve Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik ellerinde bulundurdukları silah ve mühimmatı suç aracı olarak kullanarak iktidarı ele geçirmek için anlaşmaya vardıklarının tespit edildiği iddia edildi.Yapılan aramalarda bu kişilerin yanlarında haberleşme cihazları, haberleşmeleri engelleyici cihazlar, silahlar ve mühimmatların bulunduğu öne sürüldü.Söz konusu kişiler Ulusal Güvenlik Servisi ve Soruşturma Bürosu çalışanları tarafından gözaltına alındı.Öte yandan Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, bu kişilerden birinin Erivan eski belediye başkanı ve 'Gönüllü Muhafızlar Birliği' toplum kuruluşunun eski başkan yardımcısı Albert Bazeyan olduğu, kendisine Başbakan Nikol Paşinyan'a suikast planlama suçlaması yöneltildiği belirtildi.Gözaltına alınan kişiler hakkında yapılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230924/azerbaycan-ermenistan-iliskileri-gelecek-hafta-brukselde-bir-gorusme-olacak-1075733933.html

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ermenistan, nikol paşinyan, suikast, darbe girişimi