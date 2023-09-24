https://sputniknews.com.tr/20230924/azerbaycan-ermenistan-iliskileri-gelecek-hafta-brukselde-bir-gorusme-olacak-1075733933.html
Brüksel'de Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi: 26 Eylül'de bir araya gelecekler
Brüksel'de Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi: 26 Eylül'de bir araya gelecekler
Ermenistan Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Armen Grigoryan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in 26 Eylül'de Brüksel'de bir görüşme... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T23:26+0300
2023-09-24T23:26+0300
2023-09-25T01:07+0300
azerbaycan
dünya
granada
ispanya
ermenistan
avrupa
nikol paşinyan
ilham aliyev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071090459_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5e738ecf408a0b4da73d433b52fe0bb8.jpg
Brüksel'de 26 Eylül'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan biraraya gelecek.Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine dayandırdığı haberine göre, Hacıyev ile Grigoryan'ın 26 Eylül'de Brüksel'de yapacakları görüşmeye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in danışmanları da katılacak.Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılacak görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230924/rusya-savunma-bakanligi-rus-baris-gucu-karabagdan-sivillerin-bulundugu-konvoylara-refakat-etti-1075732787.html
azerbaycan
granada
ispanya
ermenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0e/1071090459_0:0:1068:800_1920x0_80_0_0_af70fe8ddc3abd74fc6e5a2de9493c26.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
azerbaycan, granada, ispanya, ermenistan, avrupa, nikol paşinyan, ilham aliyev
azerbaycan, granada, ispanya, ermenistan, avrupa, nikol paşinyan, ilham aliyev
Brüksel'de Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi: 26 Eylül'de bir araya gelecekler
23:26 24.09.2023 (güncellendi: 01:07 25.09.2023) Abone ol
Ermenistan Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Armen Grigoryan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in 26 Eylül'de Brüksel'de bir görüşme gerçekleşeceğini bildirdi. Görüşmede 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde iki ülke liderinin gerçekleştireceği buluşmanın ayrıntıları masaya yatırılacak.
Brüksel'de 26 Eylül'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan biraraya gelecek.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine dayandırdığı haberine göre, Hacıyev ile Grigoryan'ın 26 Eylül'de Brüksel'de yapacakları görüşmeye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in danışmanları da katılacak.
Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılacak görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.
Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.