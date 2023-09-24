https://sputniknews.com.tr/20230924/azerbaycan-ermenistan-iliskileri-gelecek-hafta-brukselde-bir-gorusme-olacak-1075733933.html

Brüksel'de Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi: 26 Eylül'de bir araya gelecekler

Brüksel'de Azerbaycan-Ermenistan görüşmesi: 26 Eylül'de bir araya gelecekler

Ermenistan Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Armen Grigoryan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'in 26 Eylül'de Brüksel'de bir görüşme... 24.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-24T23:26+0300

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Brüksel'de 26 Eylül'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan biraraya gelecek.Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine dayandırdığı haberine göre, Hacıyev ile Grigoryan'ın 26 Eylül'de Brüksel'de yapacakları görüşmeye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in danışmanları da katılacak.Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılacak görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.

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azerbaycan, granada, ispanya, ermenistan, avrupa, nikol paşinyan, ilham aliyev