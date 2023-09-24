https://sputniknews.com.tr/20230924/rusya-savunma-bakanligi-rus-baris-gucu-karabagdan-sivillerin-bulundugu-konvoylara-refakat-etti-1075732787.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücü Karabağ'dan sivillerin bulunduğu konvoylara refakat etti
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücü Karabağ'dan sivillerin bulunduğu konvoylara refakat etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü askerlerinin gün içinde Dağlık Karabağ’dan 102’si çocuk toplam 311 sivili Ermenistan’a taşıyan otobüslere ve özel... 24.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-24T20:10+0300
2023-09-24T20:10+0300
2023-09-24T20:17+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Rus barış gücü askerlerinin gün içinde Dağlık Karabağ’dan 102’si çocuk toplam 311 sivili Ermenistan’a taşıyan beş otobüse ve 41 özel otomobile refakat ettiği belirtildi.Konu ile ilgili bir video da yayınlayan bakanlığın açıklamasında, sivillerin Rus barış gücü askerlerine şükranlarını ilettiği vurgulandı.‘Karabağ'da 1.2 binden fazla hafif silah ve taşınabilir hava savunma sistemi teslim edildi’Karabağ’daki silahlı oluşumların bugün de ellerindeki silah ve teçhizatı teslim etmeyi sürdürdüklerine dikkat çekilen açıklamada, “Çatışmaların sona ermesi konusunda varılan anlaşmaların yerine getirilmesi adına Karabağ'daki silahlı oluşumlar, silah ve askeri teçhizatı Rus barış gücünün kontrolünde teslim etmeyi sürdürdü. 24 Eylül itibarıyla 6 adet zırhlı araç, 1.2 bin adetten fazla hafif silah, tanksavar ve taşınabilir hava savunma sistemi (MANPADS), 130 bine yakın mühimmat teslim edildi” vurgusu yapıldı.Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinde 402’si çocuk 715 sivilin kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “Bu insanlara barınma, yiyecek ve tıbbi yardım sağlandı” denildi.Açıklamada ayrıca Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ’da yaşayan sivillere insani yardım ulaştırdığını, toplamda 125 ton gıda ve 65 ton yakıtın sağlandığı ifade edildi.Bakanlık, bölgede bugün herhangi bir ateşkes ihlalinin meydana gelmediği bilgisini verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230920/putin-ermenistan-basbakani-pasinyan-ile-karabagi-gorustu-1075637675.html
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dağlık karabağ, karabağ, ermenistan, azerbaycan, rusya, rusya savunma bakanlığı
dağlık karabağ, karabağ, ermenistan, azerbaycan, rusya, rusya savunma bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus barış gücü Karabağ'dan sivillerin bulunduğu konvoylara refakat etti
20:10 24.09.2023 (güncellendi: 20:17 24.09.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus barış gücü askerlerinin gün içinde Dağlık Karabağ’dan 102’si çocuk toplam 311 sivili Ermenistan’a taşıyan otobüslere ve özel otomobillere refakat ettiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Rus barış gücü askerlerinin gün içinde Dağlık Karabağ’dan 102’si çocuk toplam 311 sivili Ermenistan’a taşıyan beş otobüse ve 41 özel otomobile refakat ettiği belirtildi.
Konu ile ilgili bir video da yayınlayan bakanlığın açıklamasında, sivillerin Rus barış gücü askerlerine şükranlarını ilettiği vurgulandı.
‘Karabağ'da 1.2 binden fazla hafif silah ve taşınabilir hava savunma sistemi teslim edildi’
Karabağ’daki silahlı oluşumların bugün de ellerindeki silah ve teçhizatı teslim etmeyi sürdürdüklerine dikkat çekilen açıklamada, “Çatışmaların sona ermesi konusunda varılan anlaşmaların yerine getirilmesi adına Karabağ'daki silahlı oluşumlar, silah ve askeri teçhizatı Rus barış gücünün kontrolünde teslim etmeyi sürdürdü. 24 Eylül itibarıyla 6 adet zırhlı araç, 1.2 bin adetten fazla hafif silah, tanksavar ve taşınabilir hava savunma sistemi (MANPADS), 130 bine yakın mühimmat teslim edildi” vurgusu yapıldı.
Rus barış gücünün sorumluluk bölgesinde 402’si çocuk 715 sivilin kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, “Bu insanlara barınma, yiyecek ve tıbbi yardım sağlandı” denildi.
Açıklamada ayrıca Rus barış gücü askerlerinin Dağlık Karabağ’da yaşayan sivillere insani yardım ulaştırdığını, toplamda 125 ton gıda ve 65 ton yakıtın sağlandığı ifade edildi.
Bakanlık, bölgede bugün herhangi bir ateşkes ihlalinin meydana gelmediği bilgisini verdi.