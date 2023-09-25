https://sputniknews.com.tr/20230925/ermenistan-karabagdan-ulkemize-6-binden-fazla-kisi-tahliye-edildi--1075754994.html

Ermenistan: Karabağ’dan ülkemize 6 binden fazla kişi tahliye edildi

Ermenistan: Karabağ’dan ülkemize 6 binden fazla kişi tahliye edildi

Ermenistan Bakanlar Kabinesi, son hesaplamalara göre Karabağ’dan Ermenistan’a tahliye edilen kişi sayısının 6 bin 650 olduğunu belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T19:17+0300

2023-09-25T19:17+0300

2023-09-25T19:19+0300

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Ermenistan Bakanlar Kabinesi’nin Telegram hesabından yapılan paylaşımda, “25 Eylül saat 17.00 itibariyle Dağlık Karabağ’dan 6650 zorunlu göçmen Ermenistan Cumhuriyeti’ne giriş yaptı. Bunlardan 5 bin 580’inin kayıt verileri özetlenmiş olup bin 70 vatandaşın ihtiyaçları halen netleştiriliyor” ifadesine yer verildi.Önceden belirlenmiş bir ikamet yeri olmayan tüm vatandaşlara hükümet tarafından uygun konutlar temin edildiği belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230921/azerbaycan-karabag-ermenilerine-yeniden-entegrasyon-plani-teslim-edildi-1075658169.html

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dağlık karabağ, dağlık karabağ krizi, ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, azerbaycan