https://sputniknews.com.tr/20230925/erdogan-ve-aliyev-nahcivan-askeri-kompleksinin-acilisini-yapti-1075755112.html
Erdoğan ve Aliyev Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
Erdoğan ve Aliyev Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T18:16+0300
2023-09-25T18:16+0300
2023-09-25T18:16+0300
recep tayyip erdoğan
dünya
ilham aliyev
açılış
azerbaycan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.İki lider, görüşmenin ardından buradan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı.Boru hattının temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Törenine geçti.Kurdele keserek açılışı gerçekleştiren liderler, daha sonra askeri kompleksi gezdi.
https://sputniknews.com.tr/20230925/cumhurbaskani-erdogan-azerbaycan-ile-iliskilerimizi-daha-da-artiracak-adimlar-atacagiz-1075751966.html
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recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, açılış, azerbaycan
recep tayyip erdoğan, ilham aliyev, açılış, azerbaycan
Erdoğan ve Aliyev Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını yaptı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Yüksek Meclisi'nde baş başa görüşme gerçekleştirdi.
İki lider, görüşmenin ardından buradan, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı'nın temel atma noktasına görüntülü bağlandı.
Boru hattının temelinin atılması ve iki ülke arasında çeşitli alanlarda gerçekleşen anlaşmaların imzalanmasının ardından ortak basın toplantısı düzenleyen liderler, Nahçıvan Onarım Üretim Askeri Kompleksi Açılış Törenine geçti.
Kurdele keserek açılışı gerçekleştiren liderler, daha sonra askeri kompleksi gezdi.