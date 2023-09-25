https://sputniknews.com.tr/20230925/borsa-istanbuldan-altin-ithalati-ile-ilgili--duzenlemeler-duyurusu-kapsam-genisletildi-1075758802.html

Borsa İstanbul'dan 'Altın İthalatı İle İlgili Düzenlemeler' duyurusu: Kapsam genişletildi

Borsa İstanbul'dan 'Altın İthalatı İle İlgili Düzenlemeler' duyurusu: Kapsam genişletildi

Borsa İstanbul, işlenmemiş altın ithalatına yönelik kota uygulaması kapsamının genişletildiğini bildirdi. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T22:32+0300

2023-09-25T22:32+0300

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ekonomi

altın

ithalat

borsa istanbul

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Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, 'Altın İthalatı İle İlgili Düzenlemeler' konulu duyuru ile işlenmemiş altın ithalatına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ikinci bir kararına kadar üye bazında kota uygulanacağının bildirildiği belirtildi.Kota kapsamının genişletildiği belirtilen açıklamada, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu kota kapsamına, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) kodu 7108.12.00.00.12 standart dışı işlenmemiş altın ile 7108.12.00.00.13 standart işlenmemiş altına ek olarak 22.09.2023 tarihinden itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00,7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatları da dahil edilecektir" ifadesi kullanıldı.Açıklamada ayrıca, bu nedenle Borsa İstanbul tarafından 22 Eylül 2023'ten itibaren 7108.11.00.00.00, 7108.13.10.00.00, 7108.13.80.00.00, 7112.91.00.00.00 GTIP kodlarında gerçekleştirilen altın ithalatlarının Borsa'ya yazılı olarak bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

https://sputniknews.com.tr/20230925/borsada-yeni-duzenleme-bugun-devreye-giriyor-1075740323.html

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