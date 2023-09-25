https://sputniknews.com.tr/20230925/borsada-yeni-duzenleme-bugun-devreye-giriyor-1075740323.html
Borsada yeni düzenleme: Bugün devreye giriyor
Borsada yeni düzenleme: Bugün devreye giriyor
Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T09:45+0300
2023-09-25T09:45+0300
2023-09-25T09:45+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
merkez bankası
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Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.Düzenlemeler, bugün devreye girecek.
https://sputniknews.com.tr/20230925/dolar-ve-euroda-haftanin-ilk-rakamlari-nasil-1075739884.html
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borsa, borsa istanbul, merkez bankası
borsa, borsa istanbul, merkez bankası
Borsada yeni düzenleme: Bugün devreye giriyor
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Borsa İstanbul'un açılış seansının işleyişi ile ilgili yeni kararlar bugün devreye giriyor.
Borsa İstanbul açıklamasına göre, bu kapsamda ilk olarak pay piyasasında, paylarda açılış seansının emir toplama aşamasının son 5 dakikası hariç olmak üzere emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesine karar verildi.
Ayrıca, pay piyasasında açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansının emir toplama aşamasının tümünde emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.
Pay piyasasına ilişkin açılış seansı ile ilgili olarak son olarak Yıldız Pazar'da, Ana Pazar'da ve açılış seansına dahil olan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarında açılış seansında piyasa ve piyasadan limite emir türlerinin iletilebilmesine karar verildi.
VİOP tarafında ise tüm sözleşmelerde açılış seansının emir toplama süresinde emirlerde iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılabilmesi kararlaştırıldı.
Düzenlemeler, bugün devreye girecek.