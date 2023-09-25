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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230925/belgorod-valisi-gladkov-hava-savunmamiz-yogun-iha-saldirisini-puskurttu-1075759247.html
Belgorod Valisi Gladkov: Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü
Belgorod Valisi Gladkov: Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) bölgeye düzenlediği saldırıda etkilenenlerin olmadığını belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
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belgorod
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, “Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü. Grayvoron ilçesi üzerinde yedi adet uçak tipi İHA düşürüldü” açıklamasına yer verdi.Acil müdahale servislerinin saldırının yerdeki sonuçlarını araştırdığını dile getiren Gladkov, “İlk belirlemelere göre etkilenen yok. Bir İHA parçası bir otomobile zarar verdi. İncelemelere devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/sivastopoldeki-balbek-hava-ussu-yakininda-bir-fuze-etkisiz-hale-getirildi-1075758908.html
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belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi
belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi

Belgorod Valisi Gladkov: Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü

23:27 25.09.2023
© Sputnik / Anton Vergun / Multimedya arşivine gidinRoad sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov
Road sign shows directions to Russia's Belgorod and Ukraine's Kharkov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2023
© Sputnik / Anton Vergun
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) bölgeye düzenlediği saldırıda etkilenenlerin olmadığını belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, “Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü. Grayvoron ilçesi üzerinde yedi adet uçak tipi İHA düşürüldü” açıklamasına yer verdi.
Acil müdahale servislerinin saldırının yerdeki sonuçlarını araştırdığını dile getiren Gladkov, “İlk belirlemelere göre etkilenen yok. Bir İHA parçası bir otomobile zarar verdi. İncelemelere devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
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