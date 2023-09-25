https://sputniknews.com.tr/20230925/belgorod-valisi-gladkov-hava-savunmamiz-yogun-iha-saldirisini-puskurttu-1075759247.html
Belgorod Valisi Gladkov: Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü
Belgorod Valisi Gladkov: Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü
Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) bölgeye düzenlediği saldırıda etkilenenlerin olmadığını belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-25T23:27+0300
2023-09-25T23:27+0300
2023-09-25T23:27+0300
ukrayna krizi
belgorod
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna krizi
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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, “Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü. Grayvoron ilçesi üzerinde yedi adet uçak tipi İHA düşürüldü” açıklamasına yer verdi.Acil müdahale servislerinin saldırının yerdeki sonuçlarını araştırdığını dile getiren Gladkov, “İlk belirlemelere göre etkilenen yok. Bir İHA parçası bir otomobile zarar verdi. İncelemelere devam edeceğiz” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230925/sivastopoldeki-balbek-hava-ussu-yakininda-bir-fuze-etkisiz-hale-getirildi-1075758908.html
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belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi
belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi
Belgorod Valisi Gladkov: Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü
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Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) bölgeye düzenlediği saldırıda etkilenenlerin olmadığını belirtti.
Belgorod Valisi Gladkov, Telegram
paylaşımında, “Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü. Grayvoron ilçesi üzerinde yedi adet uçak tipi İHA düşürüldü” açıklamasına yer verdi.
Acil müdahale servislerinin saldırının yerdeki sonuçlarını araştırdığını dile getiren Gladkov, “İlk belirlemelere göre etkilenen yok. Bir İHA parçası bir otomobile zarar verdi. İncelemelere devam edeceğiz” ifadesini kullandı.