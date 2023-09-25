https://sputniknews.com.tr/20230925/belgorod-valisi-gladkov-hava-savunmamiz-yogun-iha-saldirisini-puskurttu-1075759247.html

Belgorod Valisi Gladkov: Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü

Belgorod Valisi Gladkov: Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla (İHA) bölgeye düzenlediği saldırıda etkilenenlerin olmadığını belirtti. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T23:27+0300

2023-09-25T23:27+0300

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ukrayna krizi

belgorod

iha

insansız hava aracı (iha)

ukrayna krizi

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Belgorod Valisi Gladkov, Telegram paylaşımında, “Hava savunmamız yoğun İHA saldırısını püskürttü. Grayvoron ilçesi üzerinde yedi adet uçak tipi İHA düşürüldü” açıklamasına yer verdi.Acil müdahale servislerinin saldırının yerdeki sonuçlarını araştırdığını dile getiren Gladkov, “İlk belirlemelere göre etkilenen yok. Bir İHA parçası bir otomobile zarar verdi. İncelemelere devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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belgorod, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna krizi